Наталья Могилевская удивила фото своего лица без макияжа вблизи

Могилевская показала, как после концертов наслаждается летним солнышком, которое вселяет в нее надежду.

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Наталья Могилевская показала честное сэлфи без макияжа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская в конце лета отметит 48-ой День рождения. Тем не менее она является одной из тех редких артисток, которые не боятся на камеру показывать свое лицо без макияжа.

На ее странице в Instagram появилось фото, на котором Могилевская позирует во время отдыха после спектакля. Она избавилась от "тяжелого" сценического мэйкапа и переоделась в легкий домашний халатик с цветастым орнаментом.

Стоит отметить, что снимок сделан анфас с достаточно близкого расстояния - рискованное сэлфи. "Так приятно – начало летнего сезона. Бассейн только наполняется, все только начинается, столько надежд и будущего тепла. Верю в лучшее!" - пишет Наталья.

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В комментариях отмечают естественную красоту артистки, некоторые даже твердят, что такие "домашние" образы ей к лицу больше концертных. Впрочем нашлись и те, кто пытался уличить ее в использовании фотошопа. Эти обвинения Наталья Могилевская решила оставить без внимания.

Наталья Могилевская показала честное сэлфи без макияжа / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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