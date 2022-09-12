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Наталья Могилевская похвасталась пышными формами в тонкой ночной сорочке

12 сентября 2022, 16:57

Певица в кружевном домашнем наряде рассказала о важном решении.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская показала фигуру в кружевной ночной сорочке / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская решила одним махом опровергнуть все сплетни о ее беременности весьма оригинальным способом.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, для которого позирует в изящной ночной сорочке с кружевным лифом и поясом. Тонкая материя плавно обволакивает изгибы певицы, подчеркивая отсутствие живота.

Тем не менее, со свойственной ей самоиронией, Могилевская подтвердила, что то, что поклонники 47-летней певицы принимали за беременность, лишь несколько лишних килограмм, набранных ею во время войны из-за стресса.

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"Почитала все ваши комментарии к предыдущему фото. Решила проблему. Я просто пока не буду есть", - подшутила над собой артистка.

Впрочем, поклонники уверяют Наталью - она прекрасная в любой форме, массе и наряде. Поэтому не стоит изнурять себя голодовками и диетами:

"Могилевська не має бути як рентгенівський знімок, у цьому вся Могилевська ❤️".

"Їж. Радій життю. І скажи всім що ти не вагітна. Хай відстануть від тебе.❤️так ніби всі мають бути сухостоями".

"Наташа, нікого не слухайте! Ви гарна в будь якій формі!!!!"

"Насправді Ви - чарівна, любіть себе завжди ❤️❤️❤️"

"Наталочка, забийте на всіх і все... Ви гарна, ніжна, талановита і крапка".

Ранее спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко заинтриговала поклонников обнаженным кадром прямиком из собственной постели.

Также "черная пантера" и главная скандалистка мира моды, 52-летняя Наоми Кэмпбелл, украсила своим телом обложку известного глянца, для которого позировала в трусах и топлес.

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