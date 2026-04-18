Натали Портман беременна в третий раз: кто отец ребенка

Голливудская актриса обрела свое счастье после развода и готовиться стать мамой в третий раз.

Натали Портман скоро снова станет мамой/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что говорит сама Натали Портман

Что известно о ее личной жизни

Популярная голливудская актриса Натали Портман беременна.

Как пишет Page Six, в новом интервью, опубликованном в пятницу, актриса подтвердила, что они с партнером Танги Дестеблем ждут первенца.

"Мы с Танги очень рады", — восторженно сказала 44-летняя актриса Harper’s Bazaar. "Я просто очень благодарна. Я знаю, что это такая привилегия и чудо", - добавила она.

Натали Портман теперь будет многодетной мамой

Звезда "Черного лебедя" отметила, что ее отец — врач-репродуктолог, и сказала: "Я выросла, слушая о том, как трудно забеременеть. У меня так много любимых людей, которым было очень тяжело с этим справиться, что я хочу с уважением относиться и к этому. Это такое прекрасное, радостное событие, и в то же время непростое.

Натали Портман снова счастлива

И поэтому я знаю, как мне повезло", — продолжила она. "Я очень хорошо это понимаю и очень благодарна. Я испытываю глубокую признательность и благодарность".

Портман, у которой "больше энергии", чем она ожидала во время беременности, "ценит каждый момент", поскольку знает, что "это, вероятно, последний раз".

Личная жизнь Натали Портман

Отметим, что о разводе актрисы стало известно совсем недавно. Летом 2023 года в СМИ просочились слухи о том, что муж Натали Портман, артист балета и танцор Бенжамен Мельпье, изменил голливудской звезде с эко-активисткой Камиллой Этьен. Актриса долго не комментировала ситуацию, и даже предпринимала попытки спасти брак, однако в марте 2024 года Портман и Мельпье официальной развелись. От неверного мужа Натали воспитывает сына Алефа (2011) и дочь Амалию (2017).

Кто такая Натали Портман? Натали Портман - американская актриса театра и кино израильского происхождения, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. Обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и "Сатурн" в номинации "Лучшая женская роль" в фильме "Чёрный лебедь" (2010), сообщает "Википедия".

