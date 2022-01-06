Настя Каменских зажгла танцем в бикини

Настя Каменских / Соцсети

Украинская певица Настя Каменских улетела на отдых в теплые края и радует фанатов яркими кадрами с отпуска.

В TikTok звезда опубликовала красочное видео, в котором станцевала в крохотном бикини.

Исполнительница позировала в блестящем купальнике. Ее лиф был покрыт пайетками, а плавки имели повышенную посадку.

Знаменитость уложила волосы в пучок и босиком станцевала на белом песке посреди пальм.

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