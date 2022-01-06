Настя Каменских зажгла танцем в бикини

Звезда покорила откровенным образом.
Украинская певица Настя Каменских улетела на отдых в теплые края и радует фанатов яркими кадрами с отпуска.
В TikTok звезда опубликовала красочное видео, в котором станцевала в крохотном бикини.
Исполнительница позировала в блестящем купальнике. Ее лиф был покрыт пайетками, а плавки имели повышенную посадку.
Знаменитость уложила волосы в пучок и босиком станцевала на белом песке посреди пальм.
Читайте такжеЗлата Огневич рассказала страшную историю, которая случилась с ней на Новый годНапомним, украинская певица потеряла ребенка в день Рождества Христова.
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Автор: Ульяна Виноградова