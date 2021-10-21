Настя Каменских топлесс устроила забавы в постели

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Каменских уже далеко не первый раз делится подобным снимком / instagram.com/kamenskux/

​34-летняя украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась пикантным кадрами со спальни.

Артистка привлекает внимание к своей персоне не только своим творчеством, но и откровенными снимками кадрами. На этот раз певица порадовала своих поклонником снимком топлесс.

Читайте такжеКаменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красеВ сторис на своей страничке в Instagram Каменских опубликовала бумеранг, на котором предстала без бюстгальтера, игриво подмигивая на камеру.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux/

Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.