Настя Каменских топлесс устроила забавы в постели

Певица не стесняется публиковать откровенные кадры.
34-летняя украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась пикантным кадрами со спальни.
Артистка привлекает внимание к своей персоне не только своим творчеством, но и откровенными снимками кадрами. На этот раз певица порадовала своих поклонником снимком топлесс.
Читайте такжеКаменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красеВ сторис на своей страничке в Instagram Каменских опубликовала бумеранг, на котором предстала без бюстгальтера, игриво подмигивая на камеру.
Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.
Автор: Сергей Кущ