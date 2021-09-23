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Каменских покорила изгибами в платье с глубоким декольте и пикантным разрезом

23 сентября 2021, 14:17

Артистка показало очередной соблазнительный образ.

Певица не перестает удивлять поклонников / instagram.com/kamenskux/

Украинская певица Настя Каменских в очередной раз продемонстрировала шикарную фигуру.

Довольно активно свои соцсети артистка начала вести несколько лет назад, с тех пор звезда даже завела несколько других страниц и теперь постоянно делится с поклонниками не только яркими фото, но и подробностями личной жизни

На очередном опубликованном фото в Instagram Каменских позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.

Комментировать свою публикацию певица не стала, оставив лишь черное сердечко в подписи к посту.

Фото: instagram.com/kamenskux/

Фанаты Каменских были восхищены образом своей любимицы.

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"Как всегда, непревзойденная", "Волшебное фото", "Маленькое черное платье всегда выигрышный образ" Очень красивая", - писали в комментариях под постом.

Ранее мы писали, что Настя Каменских продемонстрировала шикарную фигуру в мини-платье. Артистка примеряла ультрамодный образ на съемках 2 сезона шоу Маска, первый выпуск которого выйдет уже 23 октября.

Для шоу звезда выбрала лаймово-лимоннуо мини-платье с рукавами-бафами и эффектным вырезом-декольте.

Автор: Сергей Кущ
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Настя Каменских новости шоу бизнеса
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