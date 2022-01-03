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Настя Каменских призналась, зачем устроила в доме дикий беспорядок

3 января 2022, 22:55
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На фото Настя сидит на полу среди царящего вокруг хаоса с задумчивым видом на лице. На артистке домашняя черно-белая толстовка.

каменских
Каменских назвала причину беспорядка у себя дома / instagram.com/kamenskux/

Известная украинская певица Настя Каменских ошарашила своих поклонников фото из своей гардеробной, которая буквально перевернута вверх дном - повсюду валяется разбросанная одежда и обувь.

Как призналась певица в Instagram, так она собирается в отпуск и пытается решить, что же взять с собой.

На фото Настя сидит на полу среди царящего вокруг хаоса с задумчивым видом на лице. На артистке домашняя черно-белая толстовка, волосы собраны в небрежный пучок, а на лице нет ни капли макияжа.

"Только в одном случае дома может быть такой хаос. Когда началась подготовка к долгожданному отпуску. Признавайтесь, кто как и я любит собирать чемоданы?" - написала Каменских.

Куда она поедет, звезда пока что не стала раскрывать.

Ранее Главред писал о том, что певица Настя Каменских показала наряд, в котором встречала Новый 2022 год. В этот раз ее выбор пал на сдержанную, но оттого не менее соблазнительную классику. В третий день наступившего Нового года артистка раскрыла, в чем она с супругом Потапом отмечала праздник.

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