Настя Каменских призналась, кто ей предлагал интим за большие деньги

Настя Каменских рассказала, как ей предлагали интим / Instagram

Популярная певица Настя Каменских вспомнила, когда ей предлагали интим за деньги, а также поделилась, как на это реагировал супруг Потап, рассказала она в новом коротком интервью, где ответила ведущему и шоумену Славе Демину на 29 вопросов.

Певица вспомнила, что как только они с дуэтом Потап и Настя начали свою концертную деятельность, к ней начали приставать богатые мужчины. Бывали даже случаи, когда певица побила ухажера розами с шипами после неприличного предложения.

Карьера Насти Каменских начиналась с огромного количества работы. Сначала как сольная певица, а потом как солистка дуэта, и именно в самом старте карьеры случались неприятные казусы. Постоянно приставали богатые кавалеры, и предлагали интим за большие деньги. Коллега по сцене, а теперь уже нынешний супруг девушки постоянно защищал её от таких людей. При этом, она его об этом даже не просила.

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"Это было очень давно, как только группа стала популярной. Алексей всегда мне помогал, и я его просила об этом. Одного мужчину даже побила розами с шипами", - рассказала звезда в новом выпуске "29 вопросов".

Ранее Главред сообщал о том, что украинская певица Настя Каменских стала женой Потапа в 2019 году. До этого они скрывали отношения, и точно даже неизвестно, когда они начались.

Каменских рассказала, какие отношения у нее наладились с сыном Потапа Андреем и его мамой Ириной Горовой.