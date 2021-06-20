УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Настя Каменских призналась, кто ей предлагал интим за большие деньги

20 июня 2021, 22:56
Прослушать новость
Остановить

Певица вспомнила, что как только они с дуэтом Потап и Настя начали свою концертную деятельность, к ней начали приставать богатые мужчины.

Настя Каменских
Настя Каменских рассказала, как ей предлагали интим / Instagram

Популярная певица Настя Каменских вспомнила, когда ей предлагали интим за деньги, а также поделилась, как на это реагировал супруг Потап, рассказала она в новом коротком интервью, где ответила ведущему и шоумену Славе Демину на 29 вопросов.

Певица вспомнила, что как только они с дуэтом Потап и Настя начали свою концертную деятельность, к ней начали приставать богатые мужчины. Бывали даже случаи, когда певица побила ухажера розами с шипами после неприличного предложения.

Карьера Насти Каменских начиналась с огромного количества работы. Сначала как сольная певица, а потом как солистка дуэта, и именно в самом старте карьеры случались неприятные казусы. Постоянно приставали богатые кавалеры, и предлагали интим за большие деньги. Коллега по сцене, а теперь уже нынешний супруг девушки постоянно защищал её от таких людей. При этом, она его об этом даже не просила.

Читайте такжеКаменских раскрыла подробности съемок эротичных танцев в клипе Красное вино

"Это было очень давно, как только группа стала популярной. Алексей всегда мне помогал, и я его просила об этом. Одного мужчину даже побила розами с шипами", - рассказала звезда в новом выпуске "29 вопросов".

Ранее Главред сообщал о том, что украинская певица Настя Каменских стала женой Потапа в 2019 году. До этого они скрывали отношения, и точно даже неизвестно, когда они начались.

Каменских рассказала, какие отношения у нее наладились с сыном Потапа Андреем и его мамой Ириной Горовой.

Настя Каменских новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Настя Каменских призналась, кто ей предлагал интим за большие деньги». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как пережить магнитные бури: врач дала действенные советыКак пережить магнитные бури: врач дала действенные советы Врач рассказала, с какими продуктами опасно есть черешнюВрач рассказала, с какими продуктами опасно есть черешню Мир на пороге тревожных событий: почему следует готовиться к обострению отношений Запада и РоссииМир на пороге тревожных событий: почему следует готовиться к обострению отношений Запада и России "Взять" Горловку и Донецк: в СНБО оценили шансы ВСУ освободить оккупированные территории"Взять" Горловку и Донецк: в СНБО оценили шансы ВСУ освободить оккупированные территории Союзник или оппонент: почему на Банковой заговорили об увольнении АваковаСоюзник или оппонент: почему на Банковой заговорили об увольнении Авакова

Последние новости

23:35

Сорванные куски асфальта, подтопленные хаты и реки на улицах: что натворили ливни на Буковине

23:06

Слава Каминская рассказала о жизненности нового клипа и раскрыла "сговор" с экс-чиновником Нафтогаза Видео

22:57

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

22:56

Настя Каменских призналась, кто ей предлагал интим за большие деньги

22:23

Жара как в Африке: украинцев предупредили о "сюрпризах" погоды

Реклама
22:11

Итоги встречи Байдена и Путина: в России обратились к США Видео

22:04

Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Видео

21:53

У Путина пригрозили "ответом" в случае новых санкций США Видео

21:20

В моду на лето 2021 вернулись чрезвычайно удобные джинсы в стиле 80-х, которые подходят всем Фото Видео

21:15

На Тернопольщине супруг убил жену, а после подорвал себя

21:14

В США объявили о заморозке помощи Украине на 100$ миллионов и сделали предупреждение России Видео

20:34

Кроссовер Dead by Daylight с Resident Evil лидирует в чарте продаж Steam Видео

20:31

На США обрушился мощный шторм: много жертв, ребенка раздавило деревом

20:05

Кулеба озвучил главное условие применения турецких беспилотников на Донбассе Видео

19:45

Кравчук обвинил Францию и Германию в страхе перед РФ и сделал заявление о США в диалоге по Донбассу Видео

19:35

В Артеке обнаружили коронавирус, но оккупанты его не закрывают

19:35

Ремастер Bloodborne для ПК и PS5 реален и выйдет уже в этом году – СМИ Видео

19:15

Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для любви и удачи Видео

19:02

Вера Брежнева и Меладзе спели про "страдания" и разгуливали по Киеву

18:50

Потоп в Черновицкой области: десятки сел оказались в воде из-за резкого ливня Видео

Реклама
18:30

В Германии на свалке нашли две старинных картины

18:15

Почему все важное происходит в связи с нами, но без нас мнение

17:59

Простое название Wi-Fi-сети "ломает" беспроводную связь на Айфоне: вот чего не надо делать

17:54

Новый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях Видео

17:39

Грозит сегодня: Киев и область предупредили об опасной погоде Видео

16:55

В Киеве на Левобережье бомж изнасиловал щенка Видео

16:51

В Днепре спасли ребенка, упавшего в канализационный колодец Видео

16:47

Игроки массово возвращаются в Battlefield 4 после показа Battlefield 2042 Видео

16:02

Ароматная и вкусная молода картошка в духовке – рецепт Видео

15:41

На границе с Румынией перед матчем в Бухаресте застряли сотни авто с фанатами сборной

15:14

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко признан одним из лучших игроков Евро-2020

14:50

В Харькове помощник народного депутата выстрелил человеку в ногу Видео

14:31

Трагически погибла 21-летняя украинская рекордсменка Екатерина Долган

14:24

Инсайдер намекнул на скорый анонс новой игры во вселенной Dead Space Видео

13:47

В польском селе произошел масштабный пожар, более сотни человек потеряли жилье Видео

13:35

В PUBG впервые за 4 года добавят полноразмерную карту: чего ожидать игрокам Видео

13:13

"Не понимаем, о какой коррупции говорит Байден": в Слуге народа оконфузились с заявлением Видео

12:43

Бесплатный эксклюзив YouTube на Android стал доступен за деньги на iPhone и iPad Видео

12:21

Троица 2021: красивые поздравления - стихи, смс, проза и живые открытки

12:17

Гороскоп на 20 июня 2021 всех знаков Зодиака: резкий уход удачи и возрастание любви Видео

Реклама
11:49

Ребенок буквально взлетел в воздух: в Ивано-Франковске "обкуренный" водитель сбил 5-летнего мальчика

11:28

Вся в крови и со сломанной ногой: блогерша после ДТП сразу записала видео для подписчиков Видео

10:35

Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19 Видео

10:26

Совет из-за поребрика: Валуев обозлился на матерный хит украинских фанатов про Путина на Евро-2020

09:16

Задушил подросток: появились подробности кошмарного убийства 15-летней девочки в Никополе Видео

09:13

Прерванный полет: в Одессе маленький ребенок чудом выжил после падения с 9 этажа Видео

08:36

То дожди, то удушающая жара: какой и где будет погода в Украине 20 июня Видео

08:14

Коронавирус в Украине за время пандемии убил 52 тысячи человек Видео

07:45

Почему Украине все еще рано отказываться от бумажных документов мнение

07:35

В России жестоко убили американскую студентку, ее тело нашли в поле Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять