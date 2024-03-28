Настя Каменских поделилась редким кадром с Потапом

Про отношения пара не говорит, но творчество остается за пределами слухов о разводе.

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Настя Каменских и Потап - пара появилась вместе на редком фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/realpotap

Уже больше года ходят слухи о том, что украинские артисты Настя Каменских и Алексей Потапенко находятся на грани развода. Пара все отрицает, однако любовного контента на их страницах в социальных сетях стало значительно меньше.

Каждый редкий кадр для Поклонников Потапа и NK становится настоящим сюрпризом. Так недавно в блоге певицы в Instagram появился снимок супругов.

Правда, романтикой там и не пахнет. Пара была запечатлена во время творческого процесса - сейчас они вместе работают над созданием нового альбома.

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На черно-белом фото Каменских и Потап позируют в домашней обстановке. Кадр, вероятно, выполнен за границей, ведь музыкальный продюсер уже несколько месяцев находится в деловых командировках, о чем активно оповещает подписчиков в своем блоге.

Настя Каменских и Потап - пара появилась вместе на редком фото / instagram.com/kamenskux

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Потап и Настя Каменских - последние новости:

Ранее Настя Каменских в гостях у Евгения Клопотенко рассказала, есть ли у нее проблемы с браке с Потапом. Певица отметила, что знает про слухи, которые витают вокруг ее семьи.

В то же время блогер Беспалов убежден, что NK втянула мужа в любовный треугольник. Он раскрыл подробности отношений Каменских, ее нового возлюбленного и Потапа.

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