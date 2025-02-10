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- У Марины Дюжевой диагностировали рак
- Актриса уже прошла лечение
У российской известной актрисы Марины Дюжевой, которая не высказывалась насчет террористического вторжения РФ в Украину, диагностировали рак горла.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, болезнь обнаружили на ранней стадии и Дюжевой удалось победить болезнь.
"По информации источника, Дюжева обратилась к медикам полтора года назад. Она жаловалась на то, что чувствует боли в горле и сухость во рту. Актриса прошла обследование, после которого узнала, что у нее рак. Образование нашли на небной миндалине", - написали росСМИ.
Актрисе пришлось пройти курсы химиотерапии, после чего ей стало лучше.
"Медики без промедлений назначили пациентке лечение. Марина прошла несколько курсов химиотерапии, и это уничтожило все злокачественные клетки. На данный момент артистка все еще находится под присмотром врачей", - отметили пропагандисты.
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Кто такая Марина Дюжева?
Марина Дюжева — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа.
Играла роли более чем в 50 фильмах. В начале карьеры снималась под девичьей фамилией. Со своим первым мужем Николаем Дюжевым, сыном влиятельного чиновника Министерства культуры, познакомилась во время учёбы в институте, но этот брак быстро распался.
В 1994 году Марину Дюжеву пригласили на дубляж в сериале "Элен и ребята", и эту работу она продолжила в других иностранных фильмах. В телеигре "Ключи от форта Байяр" (сезоны 1996 и 1997 года) Марина Дюжева озвучила ведущую Сандрин Домингес.
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