"Нашли друг друга": Экс-участников Холостячки заподозрили в романе

Роман Васильев и Винченцо Дулепа провели бок о бок 5 дней / instagram.com/god_of_dentistry

Пока Злата Огневич с головой окунулась в планирование будущего и подготовку к созданию семьи, на проекте Холостячка возможно возникла еще одна пара.

Роман Васильев и Винченцо Дулепа, участники шоу Холостячка-2, покорили многих поклонников своей харизмой и искренностью. За их жизнью продолжили следить тысячи фанатов даже после того, как парни ушли из проекта (Васильев в седьмом выпуске, Дулепа - в шестом).

Так наблюдательные зрители заметили, что молодые люди сдружились еще на шоу. Их общение не было показухой, и Дулепа с Васильевым продолжили проводить время вместе и за пределами съемочной площадки.

Мужчины настолько сблизились, что даже отправились вдвоем на отдых, откуда постили множество фото и видео в социальных сетях.

После этого в Сети поползли слухи, что Дулепу с Васильевым может объединять нечто большее, чем просто мужская дружба. Подобная идиллия между мужчинами вызвала у поклонников подозрения о том, что есть в отношениях парней место и для романтики.

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Роман Васильев и Винченцо Дулепа вместе отдыхали в Египте / instagram.com/god_of_dentistry

В комментариях под фото аудитория разделилась на два фронта: одни продолжили шутку и искренне поздравляли мужчин с тем, что те нашли друг друга; другие радовались, что Васильеву и Дулепе, хоть и не повезло в любви, но повезло в дружбе.

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