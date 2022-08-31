"Наркотики или победа": Жанна Д’Арк из ВСУ бросила вызов жене наркоторговца, которая собирает 4 млн

Инна Воронова и Черненко / Instagram

Евгения Эмеральд, военнослужащая снайпер с позывным Жанна Д'Арк, решила бросить вызов Инне Вороновой, которая сейчас собирает деньги на залог для своего мужа Юрия Чернецкого, которого задержали в который раз за распространение наркотиков в Киеве.

Военнослужащая объявила о сборе 4 млн гривен для ВСУ. "В то время, как мы спасаем страну от кафиров, кто-то спасает наркодилера от тюрьмы. Больше всего удивляет, что есть люди, которые действительно перечисляют деньги за Чернецкого. Эй, может бы вы сменили приоритеты и бросили нам на пикапы, броники и тепловизоры ?", - возмутилась Эмеральд.

"У нас очень много потребностей, на которые нужны эти деньги. На фронте критически не хватает автомобилей, экипировки, постоянно нужны средства на реабилитацию раненых, на всевозможные маскировочные сетки, прицелы и т.д. Что нам важнее: наркотики или победа?", – обратилась к подписчикам снайпер.

"Мы вместе собрали средства на спутник, так что верю что и это сделаем. Покажем, что мы настоящая нация! Не позволим копить деньги для наркомана! Давайте сделаем это сообща и очень быстро", - написала она.

Напомним, ранее Инна Воронова, супруга Юрия Чернецкого, которого недавно задержали прямо в центре Киева по подозрению в торговле наркотиков, дала клич в Instagram, чтобы собрать для своего мужа 4 миллиона гривен и его выпустили под залог.

"Не имею права молчать. И хочу начать с того, что если бы было правдой то, о чем пишут, у нас было бы море денег, и я бы в первый день (вы знаете, как я люблю Юру) его бы выкупила", - заявила Воронова в сториз.

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