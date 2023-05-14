"Напилась и запуталась": россияне опозорили Скабееву в соцсети из-за одного фото в цветах Украины

Российская пропагандистка Ольга Скабеева жестко опозорилась в сети. Она пожелала "всем весны" и опубликовала в сеть фото ирисов в сине-желтых цветах.
Соответствующей пост Скабеева выложила на своем канале в Telegram.
Вскоре она удалила фотографию. Эта ситуация вызвала смех среди россиян в Интернете.
В сети российские пользователи активно обсуждают такой поступок пропагандистки. В частности, некоторые не верят, что это было сделано случайно, а на самом деле, было якобы продуманным ходом.
"Все она понимает. Скорее всего это был продуманный ход. Вкупе с тем, что она сейчас несёт с грустной физиономией в своих передачах", "Потом будет на суде это приводить как пример того, что она не была согласна с политикой партии и правительства", "Когда напилась и запуталась", "Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу", "Вы не понимаете, Оля жертва режима", - пишут россияне в Сети.
Как ранее сообщали, скандально известная топовая российская пропагандистка Ольга Скабеева во время очередного эфира на телеканале "Россия 1" в стране-агрессоре вышла из себя и практически сорвалась на крик ‒ пытаясь прокомментировать недавнее заявление руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова о деоккупации полуострова Крым.
Скабеева настолько возмутилась планами украинских военных – выйти на границы 1991 года ‒ что без тени сомнения назвала Кирилла Буданова "террористом".
Смотрите видео о том, как журналист Дмитрий Гордон раскрыл настоящее лицо пропагандистки Скабеевой:
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