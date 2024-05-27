"Нам всем очень больно": Светлана Тарабарова сообщила про горе в семье

Украинская певица, музыкант и продюсер Светлана Тарабарова сообщила трагическую для ее семьи новость - ушел из жизни ее отец Василий Владимирович. Артистка посвятила ему трогательный пост в Instagram.
"Папа, я люблю тебя. Мы будем любить тебя вечно. Ты научил меня быть смелой и сильной, ты научил ценить семью, верить в мечту и не сдаваться. Светлая память, муж, друг, папа, дедушка Василий. Нам всем очень больно, надеюсь тебе уже легче", - написала Тарабарова.
Певица также опубликовала черно-белое фото отца. На нем мужчина в костюме и с бабочкой искренне улыбается в камеру.
Светлана Тарабарова пока не озвучивает причины смерти отца. В марте Василию Владимировичу Тарабарову исполнился 71 год.
Кто такая Светлана Тарабарова?
Светлана Тарабарова — украинская певица, композитор и автор песен, музыкальный продюсер, актриса, обладательница национальной музыкальной премии "Песня года 2014", номинант национальных музыкальных премий. Бывшая солистка поп-группы Real O.
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