"Нам не жалко": Потап рассказал кому выгодны слухи про его развод с Каменских

На Потапе и NK, как семейном и творческом дуэте, хотят нажиться, убежден артист.

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Потап и Настя Каменских по-прежнему вместе, и расставаться не собираются, уверяет Потапенко / instagram.com/realpotap

Украинский музыкант Потап - опытный продюсер, из-под чьего крыла вышло немало звезд. Не удивительно, что из критических ситуаций он умеет выбираться с мастерством и хладнокровием настоящего дипломата.

Поэтому и на скандал, который развернулся вокруг его якобы развода с Настей Каменских он воспринял абсолютно спокойно. Слухи которые распустили про их пару блогер Беспалов и бывшая подопечная продюсера, он считает робкой попыткой примазаться к славе Потапа и NK, как успешных артистов.

В этом Алексей Потапенко видит единственную выгоду от того, что его пытаются "развести" с женой. Об этом продюсер рассказал в интервью для bigmir)Афиша.

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"У каждого свой способ пиариться. Мы годами выступали на сцене и завоевывали внимание зрителей своей музыкой, песнями, Настя - полезными и мотивационными блогами и так далее. Если эти люди не знают, как сделать так, чтобы о них говорили другими способами, кроме варианта пропиариться на наших с Настуней именах - пожалуйста, нам не жалко, мы не жадные. А как все на самом деле? У нас с Настей все хорошо, расставаться не собираемся", - утверждает Потап.

Напомним, ранее украинский блогер Богдан Беспалов утверждал, что Настя Каменских и Потап разводятся - якобы из-за неверности супруга.

"Сливаем эксклюзив, которого нигде нет. Мы первые. Потап и Настя начали процесс развода, но пока это скрывают", – сообщил Беспалов. Сам Потап слухи о разводе с Каменских опроверг.

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