Надя Дорофеева в мужском костюме забыла надеть брюки

Надя Дорофеева в одном пиджаке обнажила стройные ноги / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева имеет свой стиль в одежде, который порой отличается особой экстравагантностью. Артистка умело подчеркивает стройную фигуру концертными нарядами, хотя в повседневной жизни выбирает менее броские одежды.

Дорофееву можно нередко увидеть в чем-то мешковатом, соответствующем уличному стилю. А иногда выбор одежды и вовсе удивляет.

Так певица продемонстрировала на своей странице в Instagram очередной лук, который немало удивил поклонников. Додо сделала сэлфи в полный рост у зеркала.

Для нового образа она примерила белоснежную рубашку и серый пиджак мужского кроя. Кроме этого на ней были лишь гетры до колен и белые босоножки на плоском ходу.

В руке Дорофеева держит лимонного цвета кепку, которой, очевидно, вознамерилась прикрыть свои длинные распущенные волосы.

Надя Дорофеева в одном пиджаке обнажила стройные ноги / instagram.com/nadyadorofeeva

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Ранее певец Владимир Дантес раскрыл подробности расставания с Надей Дорофеевой. Артист признался, что их отношения были самыми публичными в его жизни и впредь это не повторится.

Также украинская певица Тина Кароль засветилась на прогулке с загадочным мужчиной, которого поклонники артистки, которые давно мечтают увидеть Тину в белом платье под венцом, уже окрестили ее женихом.

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