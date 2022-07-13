УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Надя Дорофеева в мужском костюме забыла надеть брюки

13 июля 2022, 01:11

Обнаженные ноги певица прикрыла лишь серыми шерстяными гетрами.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева в одном пиджаке обнажила стройные ноги / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева имеет свой стиль в одежде, который порой отличается особой экстравагантностью. Артистка умело подчеркивает стройную фигуру концертными нарядами, хотя в повседневной жизни выбирает менее броские одежды.

Дорофееву можно нередко увидеть в чем-то мешковатом, соответствующем уличному стилю. А иногда выбор одежды и вовсе удивляет.

Так певица продемонстрировала на своей странице в Instagram очередной лук, который немало удивил поклонников. Додо сделала сэлфи в полный рост у зеркала.

Для нового образа она примерила белоснежную рубашку и серый пиджак мужского кроя. Кроме этого на ней были лишь гетры до колен и белые босоножки на плоском ходу.

В руке Дорофеева держит лимонного цвета кепку, которой, очевидно, вознамерилась прикрыть свои длинные распущенные волосы.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева в одном пиджаке обнажила стройные ноги / instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте такжеБритни Спирс рассказала, как ела пластилин из рук случайных знакомых

Ранее певец Владимир Дантес раскрыл подробности расставания с Надей Дорофеевой. Артист признался, что их отношения были самыми публичными в его жизни и впредь это не повторится.

Также украинская певица Тина Кароль засветилась на прогулке с загадочным мужчиной, которого поклонники артистки, которые давно мечтают увидеть Тину в белом платье под венцом, уже окрестили ее женихом.

Другие новости:

шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:34

Как вырастить укроп без зонтиков - секрет опытных огородников

01:11

Надя Дорофеева в мужском костюме забыла надеть брюки

00:51

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор двенадцати апостолов и как привлечь удачуВидео

00:35

Жена Кличко показала свой роскошный дом в Германии

00:14

"Путинисту" Лепсу не дали визу в Великобританию

Реклама
12 июля, вторник
23:58

Борется с тяжелой болезнью: стало известно, где скрывается от войны покоритель украинок Олег ВинникВидео

23:53

"Вторая армия мира" боится признать поражение и уйти прочь - Зеленский

23:49

Голливудский актер расплакался в прямом эфире, вспоминая личную встречу с Путиным 8 лет назадВидео

23:33

Не могут простить патриотизма Лободы: росСМи назвали отца второго ребенка певицы

23:24

"Страшно представить последствия": в Москве засекретили адреса бомбоубежиц

22:53

Российские войска будут пытаться взять Донбасс до 24 августа - ЖдановВидео

22:41

Приметы на 14 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:30

Первая репетиция осени: на Украину налетят дожди и резко похолодает

21:55

Лукашенко уволил замначальника Генштаба, ответственного за мобилизациюВидео

21:40

Президент поставил перед военными задачу по освобождению всей Украины - ДаниловВидео

21:19

Ляпис Трубецкой перепел культовую песню "Воины света" на украинском языке

21:17

Поехал домой в гробу: воины ВСУ ликвидировали командира танковой роты армии РФ с УралаВидео

21:01

В России готовят "путинозаменителя": в разведке назвали возможного преемника диктатораВидео

20:37

Обещают деньги: на Херсонщине оккупанты охотятся за "головами" украинских активистовВидео

20:35

Количество погибших увеличивается: в Часовом Яру из-под завалов вытащили уже 45 телВидео

Реклама
20:33

"Я - пьяница": путинист Лепс объяснил свой успех в России и рассказал о заработкахВидео

20:33

ВСУ заставили оккупантов бежать при штурме вблизи 8 населенных пунктов – ГенштабВидео

20:17

Сергей Стерненко. Хлопок в Новой Каховке вызвал истерику у захватчиковВидеоблоги

19:51

Госдума РФ соберется на внеочередное заседание: эксперт рассказал, чего ожидать Украине

19:48

Россия готовится к аннексии украинских территорий - разведкаВидео

19:36

YouTube забанил телеграмм еще одного российского пропагандиста

19:25

Полякова оскорбила украинцев, защищая своего мужа

19:21

Неудачи, как из рога изобилия: 2 знака зодиака в зоне риска в ближайшие дниВидео

19:18

Волосы растут как на дрожжах: дешевая никотиновая кислота сотворит чудо с вашими волосамиВидео

19:18

Дмитрий Комаров продал "взрослую игрушку" за рекордную сумму на пользу ВСУ

19:17

ВСУ сегодня в ударе: на Херсонщине пылает очередной склад боеприпасов оккупантовВидео

19:14

Какие продукты снижают давление: что можно и нельзя есть при гипертонии

18:55

Устрашение от России: как Путин снова попытается переубедить Лукашенкомнение

18:52

Диетологи многое недоговаривают: в каком виде лучше всего есть куриные яйца, чтобы не полнеть

18:30

"В Кремле продолжают жевать сопли": Гиркин обвинил российское командование в бездействииВидео

18:21

Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

18:03

Гороскоп на завтра, 13 июля 2022: Овнам – испытание судьбы, Скорпионам – неприятности, Рыбам - деньгиВидео

17:49

ВСУ ликвидировали командира мотострелковой дивизии РФ: тело опознали только по ДНКВидео

17:44

"Сколько можно это лицемерие проявлять": украинская ведущая набросилась на Софию Ротару

17:31

Российские бомбардировщики можно и нужно сбивать: Жданов назвал главные условияВидео

Реклама
17:18

Лолита призналась в любви к России и назвала ее родиной

17:03

Мужественные и отважные: Британия показала, как тренирует украинских военныхВидео

16:58

Кровавый обстрел РФ Часового Яра: из-под завалов достали тела 38 погибшихВидео

16:55

Дорофеева уже не стесняется отношений с Кацуриным: певица показала романтическое фото

16:47

10 танков Leopard и 20 бронетранспортеров M113: Испания планирует передать Украине тяжелую техникуВидео

16:32

РФ не сможет оборонять рубежи: Жданов назвал два сценария развития войны в Украине

16:28

Как прокачать свой мозг и стать умнее: самые лучшие советы

16:01

Перелом в войне и освобождение городов: неожиданный прогноз астрологовВидео

15:53

Выходные в августе 2022 в Украине: как будем отдыхать в условиях военного положения

15:40

Кому категорически нельзя есть вишню и чем она вредна

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять