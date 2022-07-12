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Дорофеева уже не стесняется отношений с Кацуриным: певица показала романтическое фото

12 июля 2022, 16:55

Артистка не так давно показала своего нового парня после расставания с Дантесом.

Надя Дорофеева
Дорофеева уже не стесняется отношений с Кацуриным / instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева, которая недавно рассекретила свои отношения с ресторатором и музыкантом Михаилом Кацуриным, показала трогательное совместное фото.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором пара запечатлена в тот момент, когда вот-вот собирается поцеловаться. На лице у Нади – счастливая улыбка.

дорофеева, Кацурин
Дорофеева, Кацурин / скриншот

Примечательно, что снимок артистка оставила без подписи, а комментарии к нему отключила.

Ранее певец Владимир Дантес раскрыл подробности расставания с Надей Дорофеевой. Артист признался, что их отношения были самыми публичными в его жизни и впредь это не повторится.

Читайте такжеДорофеева удивила сеть аккапельным пениемТакже сообщалось, что Дорофеева, которая после расставания Дантесом долгое время не раскрывала личность своего нового парня, решила больше не тянуть. Слухи подтвердились - судя по снимку, который она опубликовала в сети, она встречается с Михаилом Кацуриным - другом семьи, у которого, к слову, есть жена.

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