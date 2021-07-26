Надя Дорофеева в крошечном бикини свела с ума красотой на домашней вечеринке

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева часто радует поклонников яркими выходными, которые она проводит с любимым мужем Владимиром Дантесом. Задний двор с бассейном, барбекю и фантазия позволяют им всегда чудесно проводить солнечные дни.

В этот раз Надя Дорофеева в Instagram похвасталась аппетитными формами, которые засветила в крошечном розовом бикини. Девушка похвасталась равномерным загаром и показала, что поднимает за поклонников стаканчик любимого ею латте.

"Пью латте за прекрасный выходной", - подписала она сториз.

В других девушка уже показала, что мангал готов к жарке вкусняшек.

Кроме Нади никто не видит, сколько людей завалили ее комплиментами после того, как она посветила своим новым бикини и подняла за них бокал, но никто не сомневается, что сотни людей ответили ей также поднятыми бокалами лате.

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