Надя Дорофеева в крошечном бикини свела с ума красотой на домашней вечеринке

Украинская исполнительница Надя Дорофеева поделилась с поклонниками чудесным настроением, и показала вечеринку в бикини.
Украинская певица Надя Дорофеева часто радует поклонников яркими выходными, которые она проводит с любимым мужем Владимиром Дантесом. Задний двор с бассейном, барбекю и фантазия позволяют им всегда чудесно проводить солнечные дни.
В этот раз Надя Дорофеева в Instagram похвасталась аппетитными формами, которые засветила в крошечном розовом бикини. Девушка похвасталась равномерным загаром и показала, что поднимает за поклонников стаканчик любимого ею латте.
"Пью латте за прекрасный выходной", - подписала она сториз.
В других девушка уже показала, что мангал готов к жарке вкусняшек.
Кроме Нади никто не видит, сколько людей завалили ее комплиментами после того, как она посветила своим новым бикини и подняла за них бокал, но никто не сомневается, что сотни людей ответили ей также поднятыми бокалами лате.
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