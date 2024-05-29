Надя Дорофеева решилась на дерзкий бьюти-эксперимент - как она выглядит теперь

Dorofeeva провела репортаж прямиком из кресла в салоне красоты, и похвасталась преображением.

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Надя Дорофеева новости - Dorofeeva сменила прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева - одна из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса. Хейтеры нередко критикуют ее модные решения, однако артистке удается идти в ногу с современными модными веяниями и создавать собственные тренды.

Как артист с привлекательной внешностью Дорофееву высоко ценят за умение перевоплощаться: в быту она выбирает более сдержанные образы, а на сцене и в клипах совершенно не сдерживает свою женственность.

Впрочем, эта тенденция стала все чаще просачиваться и в повседневные луки Додо, которыми она охотно делится с подписчиками в своем блоге в Instagram. К примеру, сегодня она сообщила, что сменила прическу.

видео дня

Певица показала в сторис короткое видео из парикмахерского кресла, в котором похвасталась обновкой - она сделала себе челку. Дорофеева выбрала удлиненную версию челки-шторки, которую парикмахер уложил в направлении от лица.

Надя Дорофеева новости - Dorofeeva сменила прическу / instagram.com/nadyadorofeeva

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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