Надя Дорофеева решилась на дерзкий бьюти-эксперимент - как она выглядит теперь

Украинская певица Надя Дорофеева - одна из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса. Хейтеры нередко критикуют ее модные решения, однако артистке удается идти в ногу с современными модными веяниями и создавать собственные тренды.
Как артист с привлекательной внешностью Дорофееву высоко ценят за умение перевоплощаться: в быту она выбирает более сдержанные образы, а на сцене и в клипах совершенно не сдерживает свою женственность.
Впрочем, эта тенденция стала все чаще просачиваться и в повседневные луки Додо, которыми она охотно делится с подписчиками в своем блоге в Instagram. К примеру, сегодня она сообщила, что сменила прическу.
Певица показала в сторис короткое видео из парикмахерского кресла, в котором похвасталась обновкой - она сделала себе челку. Дорофеева выбрала удлиненную версию челки-шторки, которую парикмахер уложил в направлении от лица.
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что популярная украинская певица и финалистка Нацотбора на Евровидение-2024 Skylerr попала в ДТП. Она стала жертвой неадекватного нарушителя, который сбежал с места преступления.
Также звезда "МастерШефа", колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво намекнул на беременность подруги, которая еще несколько месяцев назад рассказывала про роман с мужчиной "из ресторанной сферы".
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