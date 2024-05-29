УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Надя Дорофеева решилась на дерзкий бьюти-эксперимент - как она выглядит теперь

Анна Подгорная
29 мая 2024, 18:52
115
Dorofeeva провела репортаж прямиком из кресла в салоне красоты, и похвасталась преображением.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева новости - Dorofeeva сменила прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева - одна из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса. Хейтеры нередко критикуют ее модные решения, однако артистке удается идти в ногу с современными модными веяниями и создавать собственные тренды.

Как артист с привлекательной внешностью Дорофееву высоко ценят за умение перевоплощаться: в быту она выбирает более сдержанные образы, а на сцене и в клипах совершенно не сдерживает свою женственность.

Впрочем, эта тенденция стала все чаще просачиваться и в повседневные луки Додо, которыми она охотно делится с подписчиками в своем блоге в Instagram. К примеру, сегодня она сообщила, что сменила прическу.

видео дня

Певица показала в сторис короткое видео из парикмахерского кресла, в котором похвасталась обновкой - она сделала себе челку. Дорофеева выбрала удлиненную версию челки-шторки, которую парикмахер уложил в направлении от лица.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева новости - Dorofeeva сменила прическу / instagram.com/nadyadorofeeva

Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что популярная украинская певица и финалистка Нацотбора на Евровидение-2024 Skylerr попала в ДТП. Она стала жертвой неадекватного нарушителя, который сбежал с места преступления.

Также звезда "МастерШефа", колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво намекнул на беременность подруги, которая еще несколько месяцев назад рассказывала про роман с мужчиной "из ресторанной сферы".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

НАТО даст Украине "политический сигнал" относительно членства, но не приглашение - США

НАТО даст Украине "политический сигнал" относительно членства, но не приглашение - США

20:05 Украина
На Украину обрушится мощный шторм: будут ливни, грозы и жесткий ветер

На Украину обрушится мощный шторм: будут ливни, грозы и жесткий ветер

19:35 Синоптик
В оккупированном Донецке произошел мощный "прилет": на городом поднялся слоб дыма

В оккупированном Донецке произошел мощный "прилет": на городом поднялся слоб дыма

19:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ 12880

Как Тринчер и Волошин: Маша Ефросинина с мужем объявят о разводе - СМИ

Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина 7333

Путинисты Иосиф Пригожин и певица Валерия покинули РФ - причина

Взрывы в Подмосковье: российская ПВО перепутала цели и влупила по своим - СМИ 3623

Взрывы в Подмосковье: российская ПВО перепутала цели и влупила по своим - СМИ

Кремль принял решение уничтожить кадыровцев : эксперт назвал цели РФ на Сумщине 3432

Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев": эксперт назвал цели РФ на Сумщине

Последние новости

20:05

НАТО даст Украине "политический сигнал" относительно членства, но не приглашение - США

19:40

Россия создала одно препятствие для F-16

19:36

Не снежная королева: Виктория Бекхэм раскрыла секрет уверенности в себе

19:35

На Украину обрушится мощный шторм: будут ливни, грозы и жесткий ветер

19:35

Как можно быстро отмыть микроволновку внутри: способ на заметку хозяйкамВидео

Украине грозит заморозка войны, Путин торопится – СнегирёвУкраине грозит заморозка войны, Путин торопится – Снегирёв
19:13

В оккупированном Донецке произошел мощный "прилет": на городом поднялся слоб дымаВидео

19:10

Какая огромная опасность России для Украинымнение

18:52

Надя Дорофеева решилась на дерзкий бьюти-эксперимент - как она выглядит теперь

18:24

РФ пытается создать "вилку": эксперт назвал коварные цели оккупантов на ХарьковщинеВидео

Реклама
18:19

Повышение тарифов отложат: эксперт сказал, когда и насколько взлетит стоимость света

18:17

Сценарий заморозки войны в Украине возможен, но Россия не остановится - аналитикВидео

18:09

Шольца дожали: Германия "дала добро" на удары ВСУ по России - Politico

17:53

Как убрать черную плесень из душевой кабинки: способ, о котором многие не знаютВидео

17:21

Украина впервые получила самолеты ДРЛО: почему это не менее круто, чем F-16

17:16

Ждать ли в июне серьезного подорожания бензина в июне: прогноз эксперта

17:15

Что нельзя делать 30 мая: 4 самых важных запрета дня

17:09

Цены на секонд-хенд могут подскочить: правительство планирует ввести новые налоги

16:51

Чем подвязать малину, чтобы сохранить растение в хорошей форме: главные секретыВидео

16:46

Венгрия блокирует старт переговоров о вступлении Украины в ЕС - СМИ

16:39

Как быстро сварить фасоль без замачивания: простой совет для хозяекВидео

Реклама
16:26

Почему нельзя есть шелковицу: врачи дали ответВидео

16:21

"Никаких ограничений": две страны ЕС разрешили Украине бить западным оружием по РФ

16:21

Крысы не подойдут на пушечный выстрел: как навсегда изгнать грызунов на дачеВидео

16:21

Породы собак, которые не линяют: как правильно и на года подобрать питомца

16:14

Украина била по РФ британскими ракетами Storm Shadow - советник Минстратегпрома

16:06

Российского актера признали террористом и экстремистом

15:57

В РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной

15:49

Звездная ведущая шоу Танці з зірками родила первенца и показала лицо младенца

15:14

Свято место пусто не бывает: 65-летняя Мадонна завела нового мальчика-игрушку

15:02

СМИ сообщили хорошие новости о здоровье Кейт Миддлтон

15:01

Как превратить пень в труху: очень простой, но рабочий способВидео

14:24

Гвоздева показала кружевное декольте от хирурга

14:22

Дальше не пройти: враг просчитался во время наступления на Харьков - Маломуж

14:16

"Билет в один конец для россиян": в ВСУ ответили, кто контролирует Волчанск

13:55

Что такое "бешкет": почему мы часто делаем ошибку в этом словеВидео

13:48

"Мило, до слез": Елена Кравец показала трогательные кадры с 85-летним отцом

13:48

Больше 120 тысяч компенсации: суд восстановил Ирину Фарион на работе

13:19

"Точка перелома": США могут разрешить Украине бить своим оружием по России - WP

13:18

Как навсегда избавиться от сорняков на огороде: 5 самых эффективных методов

12:55

Вилла в Крыму, 4-этажный особняк: что будут делить при разводе Алсу и Ян АбрамовВидео

Реклама
12:49

Звезда "Все женщины - ведьмы" и оскароносная звезда будут помогать Украине в войне с РФ

12:46

Украину накроют дожди с грозами: синоптик назвала даты опасной погоды

12:20

Ночью сад будет сладко пахнуть медом: топ-6 ночных цветов с невероятным ароматомВидео

12:11

Кремль принял решение уничтожить "кадыровцев": эксперт назвал цели РФ на Сумщине

12:03

Чернигов и Киев в зоне риска: Гетьман предположил, где враг откроет новый фронт

12:00

Что меняется с 1 июня: перерасчет пенсий, тариф на свет, курс доллара, цены на топливо и еду

11:37

Уже в суде: предательницу Оксану Марченко накажут в Ивано-Франковске

11:31

Как избавиться от пырея на огороде: 3 лучших метода без применения химииВидео

11:19

Зеленский поедет во Францию: названы сроки и цель визита

11:19

В Украине поменяют правила ухода на пенсию: кто не сможет получить

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять