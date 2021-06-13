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Надя Дорофеева почти без одежды устроила девичник с подругами и Дантесом

13 июня 2021, 07:45

Украинская певица Надя Дорофеева отметила с подругами хорошую погоду на выходных.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофева 11 июня презентовала новую песню "Почему", и уже утром отчиталась, что ее клип попал в тренды Ютуба, а песня возглавил Youtube Music.

Девушка порадовалась прекрасной погоде на выходных, и созвав подруг, устроила девишник в биники у себя во дворе. Красотка похвасталась фигурой в своем Instagram, отметив, что снимал из Владимир Дантес.

В сториз тот заявил, что не вывозит девушек в Дубай, а просто приглашает в гости к жене ради замечательных фотосессий.

Дорофеева примерила серый бикини для загорания, с сделала несколько селфи а также перепостила себе кадры со страницы мужа. Там она демонстрирует свои тату "Добро" и "Зло" вверху бедер, хвастается шикарным загаром и демонстрирует женственную фигуру, которую не способен скрыть крошечный наряд.Читайте такжеКлип Дорофеевой Почему за день ворвался в тренды Youtube

Надя Дорофеева отметила своих подруг, которые вместе наслаждались солнечными ваннами. А вот как поклонники оценили их вечеринку, знает лишь певица - в сториз комменарии видны только автору.

Ранее звезда Квартала похвалилась похудевшей фигурой в бикини

Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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