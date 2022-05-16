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"Надо начистить помойную харю прямо в зале": украинский комик глупо пошутил про погибших воинов ВСУ

16 мая 2022, 21:30

Юморист уже успел извиниться за свои слова, но, как в анекдоте, "неприятный осадок остался".

Олег Грюндик опозорился шуткой про погибших воинов ВСУ / instagram.com/veduchiigryndik

Украинский ведущий и стендап-комик Олег Грюндик выступил во Львове в клубе-бомбоубежище СULT Comedy Hall в рамках STAND UP Battle Club, видео которого появилось на Youtube-канале шоу.

Так, во время своей речи юморист произнес скабрезную шутку, сравнив выплаты семьям погибших на войне с рф украинских солдат с "Вовиной тысячей" за прививки от Covid-19.

"Семьям погибших ВСУшников компенсируют 15 миллионов гривен, слышали такое? А вы знаете, что их можно потратить только на книги, кинотеатры, спортзал", - пошутил Грюндик.

Зал встретил шутку со смехом, однако в комментариях зрители раскритиковали комика за слишком черный юмор:

"Вислів Грюндіка про ЗСУ у даний час дуже недоречний!"

"Жарт про ЗСУшників - дно. Автору треба було виписати срача і тим самим закінчити виступ".

"Олегу Грюндіку з жартом "про померлих зсушніків(його слова) та півтора мільйона гривень треба було начистити помийний писок прямо в залі".

"Жарт про загиблих бійців ЗСУ і компенсацію це що було? ви серйозно ???"

Позже один из новостных Instagram-каналов Львова встретился с Олегом Грюндиком, чтобы услышать его позицию. Так, комик признал, что шутка была неуместной, и он впредь будет тщательней работать над программой для выступлений.

Олег Грюндик опозорился шуткой про погибших воинов ВСУ / instagram.com/zahidwtf

"Я прошу прощения у всех, кого зацепила моя шутка. Я не имел цели никого оскорбить. Я осознаю, что она не ко времени и этого не стоило, скорее всего, делать. Я буду учиться на своих ошибках, ведь такая моя судьба. Я понимаю, что навредил чувствам людей. Не могу ничего сказать в свою защиту, кроме как попросить прощения за то, что я сделал", - рассказал комик.

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