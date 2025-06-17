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"Нация рабов": Ефросинина обратилась к россиянам и показала испуганного сына

Элина Чигис
17 июня 2025, 23:16
94
Маша Ефросинина не смогла промолчать в такой трудный день.
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - реакция на обстрел Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Вы узнаете:

  • Маша Ефросинина показала сына в укрытии
  • Как она предупредила россиян

Украинская известная ведущая Маша Ефросинина обратилась к жителям страны-оккупанта РФ и международному сообществу после террористического обстрела Киева в ночь на 17 июня.

На своей странице в соцсетях ведущая опубликовала видео, в котором показала, как ее сын реагировал на сильные взрывы и поделилась, как живут украинцы последние три года.

видео дня

Также в ролике был и фрагмент, как родители сидят возле разрушенной секции многоэтажного дома в Соломенском районе Киева, чтобы увидеть своего сына, который находился под завалами.

удар по Киеву
Удар по Киеву / фото: скрин t.me/glavredinfo

"Привет, мир! Это снова я... Чем больше времени проходит, тем чаще задаешься вопросом: "Неужели в Украине до сих пор продолжается война?" Вот так выглядит сегодняшнее утро в Киеве, столице Украины. Новый день начался с разрушенных жизней, страха и отчаяния. Одна из российских ракет снесла половину жилого дома. Повреждены сотни зданий. Мужчина, которого вы видите на видео, ждет, когда его сына найдут под завалами, и, если его найдут, будет ли он еще жив?" – написала Маша.

Сын Маши Ефросининой в укрытии
Сын Маши Ефросининой в укрытии / фото: скрин instagram.com, Маша Ефросинина

Также она обратилась и к мировым лидерам, которые уже привыкли к новостям о войне в Украине.

"Мы все мертвы внутри каждого такого утра. Мы плачем от трагедий, которые Россия приносит в каждую украинскую семью... И кричим от бессилия мировых лидеров, которые все еще "беспокоятся"... Все наши города в крови и разрушениях... Всем россиянам, которые меня читают, подглядывают, следят, прочитайте, и знайте, почему вам лучше не попадаться украинцам по всему миру! Почему вам лучше скрывать заграницей свою национальность. Вы – навсегда проклятая нация террористов и рабов…" – говорит журналистка.

Маша Ефросинина инфографика
Маша Ефросинина / инфографика: Главред

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Удар РФ по Киеву - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня армия РФ применила 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические ракеты. Больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.

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Кто такая Маша Ефросинина?

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

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