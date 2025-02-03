Национальный отбор-2025 на Евровидение: все подробности про финала конкурса

В 2025 году еврофанов на Нацотборе ожидает совершенно особенный концерт.

https://stars.glavred.info/nacionalnyy-otbor-2025-vse-podrobnosti-pro-final-nacotbora-10636250.html Ссылка скопирована

Национальный отбор-2025 на Евровидение смотреть - все выступления, время и дата конкурса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, скриншот YouTube

Читайте больше:

Где и когда смотреть Нацотбор-2025 на Евровидение

В каком порядке выступят конкурсанты

Кто стал жюри и ведущими конкурса

Как букмекеры распределяют шансы участников на победу в Нацотборе

Национальный отбор - конкурс, по результатам которого авторитетное жюри и телезрители определяют артиста и композицию, которые будут звучать от имени Украины на Евровидении. Отбор происходит в прямом эфире.

В режиме реального времени 10 конкурсантов, которые прошли в финал Нацотбора-2025, будут соревноваться в музыкальном мастерстве. Примечательно, что не только талант, но и артистизм, качество аранжировки, костюмов, умение держаться на сцене влияют на то, кто станет победителем Национального отбора. Главред раскроет все подробности предстоящего Национального отборна на Евровидение-2025.

Где, когда и во сколько смотреть Нацотбор Евровидения-2025

Национальный отбор на Евровидение-2025 состоится в субботу, 8 февраля, в формате концерта. Помимо конкурсантов на сцену выйдут также артисты, которые ранее представляли Украину на конкурсе.

Трансляция начнется в 18:00. Ее откроет предшоу о том, как проводилась подготовка к Национальному отбору. В 18:30 начнется концерт, по результатам которого и определится победитель.

Прямой эфир Нацотбора-2025 можно будет посмотреть на нескольких удобных платформах:

Также аудиотрансляция Нацотбора-2025 состоится в прямом эфире Радіо Промінь.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

Порядок выступлений Национального отбора: все песни финалистов Национального отбора-2025

1. Влад Шериф - "Wind of change"

2. Абие - "Дім"

3. Molodi - "my sea"

4. Future Culture - "Waste My Time"

5. Маша Кондратенко - "No Time to Cry"

6. Khayat - "Honor"

7. Fiїnka - "Культура"

8. Krylata - "Stay true"

9. Ziferblat - "Bird of Pray"

10. ДК Енергетик - "Сіль"

Кто будет ведущими Национального отбора в 2025 году

Украинский комик Василий Байдак в 2024 году дебютировал в качестве ведущего Нацотбора. Его работа на сцене была высоко оценена еврофанами и организаторами, в связи с чем в 2025 году он стал одним из тройки ведущих Национального отбора. Компанию ему составят Маша Ефросинина (которая уже работала на конкурсе в 2005 и 2022 году) и "голос украинского Евровидения" Тимур Мирошниченко - он на Нацотборах с 2022 года.

Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак - ведущие Нацотбора-2025 / instagram.com/suspilne.eurovision

Список жюри Нацотбора-2025

Уже седьмой раз в состав жюри, которое определяет победителя Национального отбора, в 2025 году войдет Джамала - певица и победительница Евровидения-2016. Вернется в качестве справедливого судьи конкурса лидер группы Без обмежень Сергей Танчинец. Также в 2025 году состоится дебют Екатерины Павленко (5 место на Евровидении-2021) в качестве жюри Нацотбора.

Победитель Национального отбора определится путем голосования зрителей и оценок жюри. Еврофаны смогут отдать свои голоса за любимого участника в приложении Дія или при помощи SMS.

Жюри Нацотбора в 2025 году - Джамала, Екатерина Павленко, Сергей Танчинец / instagram.com/suspilne.eurovision

Национальный отбор на Евровидение-2025 - прогноз букмекеров

За пять дней до начала Национального отбора на Евровидение-2025 Маша Кондратенко продолжает удерживать лидирующую позицию. Букмекеры, исходя из голосования почти семи тысяч еврофанов, оценивают ее шансы на победу в крепкие 37%.

Второе место, группа Ziferblat с песней "Bird of Pray", отстает от Кондратенко почти в два раза - за них на неофициальном голосовании отдали 20 процентов голосов. 12% принадлежит певцу Khayat. Также в топ-5 потенциальных победителей входят Fiїnka (10%), Абие и Molodi (делят пятое место - по 6%).

Кто победит на Нацотборе-2025 - прогноз букмекеров / eurovisionworld.com

Читайте также:

Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред