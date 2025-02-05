"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

Наташа Королева пожаловалась на свое состояние.

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Наташа Королева - проблемы с сном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Кратко:

Наташа Королева начала мало спать

Предательница назвала причину ее проблемы

Российская певица Наташа Королева, которая родом из Киева, но предала родную страну и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, рассказала, что у нее проблемы со сном.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, предательница не может нормализировать сон.

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"Не сплю сейчас фактически, это правда. Пару часов в сутки максимум. Чувствую, что из-за этого уже начинаю терять рассудок!" - сказала Королева.

Оказывается, все из-за того, что график предательницы сейчас максимально загружен и она не может справиться с эмоциями.

К врачу Королева пока не планирует обращаться, а попробует справиться с проблемой сама, но певица понимает, что так не может продолжаться слишком долго.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наташа Королева показала свою маму Людмилу Порывай, которая навещала ее в РФ. Оказывается, она приезжала, чтобы познакомиться с новоиспеченной женой внука Архипа и попала под хейт.

А также невестка предательницы Украины Наташи Королевой рассказала подписчикам, что она сделала. Анна Валынкина получила новый паспорт и официально поменяла свое имя и фамилию.

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Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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