"Начал жить": Инна Мирошниченко рассказала об успехах приемного сына

Инна Мирошниченко показала, как всего за пол года изменился их приемный сын Марсель.

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Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Юрист и жена популярного украинского ведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко рассказала о том, как изменился их приемный сынок Марсель.

На своей странице в Instagram, селебрити опубликовала нарезку из видео мальчика, показала каким он был, как только стал членом их семьи и какой он сейчас.

"За полгода Марсель вырос на 10 см и набрал 2.5 кг, это немного, но это четверть того веса, который он имел. Хотя он до сих пор очень маленький и все говорят "в инстаграмме ты гораздо больше кажешься!". Но он смеется, плачет, играет, показывает желание и может отказываться. Такие простые слова, за которыми так много стоит. Всего этого не было", - делится Инна.

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По словам мамы Марселя, он научился кусать, жевать, преодолел расстройство пищевого поведения и воспаление ЖКТ.

"Научился бегать, выровнял позвоночник, таз и походку. Освоил свое тело, избавился от гипертонуса мышц. Прожил адаптацию, больше не пытается навредить себе, не бьется головой об асфальт, не впадает в долгие истерики. Марсель стал жить, а не выживать", - говорит она.

Как менялся Марсель:

Инна Мирошниченко добавляет, что впереди еще много разных испытаний. "И сложные операции, и реабилитация/коррекционная работа по пути к здоровой жизни. Но я знаю, что любовь преодолеет этот путь", - делится мама.

"Можно не верить в любовь. А можно просто почувствовать и разрешить ей быть. Разрешить исцелять и давать силы. Разрешить ей быть движущей силой. Как поступил Марсель. Он просто позволил себе полюбить и принять любовь", - трогательно рассказывает она.

Напомним, недавно поклонники Инны затронули важную и крайне болезненную тему - расстройства пищевого поведения. Она поделилась своим опытом

Напомним, что Инна Мирошниченко показала, что любовь сделала с их приемным сыном. Она также выложила две фотографии, которые показывают поразительную разницу и демонстрируют, что любовь может сделать с детским сердечком.

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