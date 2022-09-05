На здании Останкино снова обматерили Пугачеву

Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

На здании российского "Останкино" появилась оскорбительная надпись в отношении популярной российской певицы Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась в Россию и, которая не собирается поддерживать жестокое и кровавое нападение России на Украину.

В частности, с помощью света, на здании появилась надпись: "Алла, где мужа прое..ала?".

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Видео опубликовала Кристина Потупчик, известная по своей давней работе на Кремль. "Вопросы к Пугачевой, похоже, материализуются на здании телецентра сами собой", - написала пропагандистка.

Отметим, что прошлый оскорбительный "перформанс" случился в мае, когда Примадонна была в Израиле. Тогда на здание телецентра проецировали: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех "зае..ала".

Напомним, ранее российский пропагандист и муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян решил присоединиться к травле Аллы Пугачевой, которая на прошлой неделе вернулась в РФ.

Режиссер поддержал еще одного пропагандиста Владимира Соловьева.

"Представьте, как бы она удивилась, если бы за это время ее успели импортозаместить. Примадонна и точка. Концертов давать Пугачева пока не планирует, как говорится, когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар, а не переставлять мебель. Она ж со сцены уже раз пять уходила, Алла Борисовна наша. Но может быть еще пару заходов предпримет… Но муж Пугачевой навыступал уже на десяточку строгого, но справедливого режима", - заявил пропагандист.

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