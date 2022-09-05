УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

На здании Останкино снова обматерили Пугачеву

5 сентября 2022, 17:44

Пропагандисты не могут простить Пугачевой наличие совести.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

На здании российского "Останкино" появилась оскорбительная надпись в отношении популярной российской певицы Аллы Пугачевой, которая недавно вернулась в Россию и, которая не собирается поддерживать жестокое и кровавое нападение России на Украину.

В частности, с помощью света, на здании появилась надпись: "Алла, где мужа прое..ала?".

Видео дня

Видео опубликовала Кристина Потупчик, известная по своей давней работе на Кремль. "Вопросы к Пугачевой, похоже, материализуются на здании телецентра сами собой", - написала пропагандистка.

Отметим, что прошлый оскорбительный "перформанс" случился в мае, когда Примадонна была в Израиле. Тогда на здание телецентра проецировали: "Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех "зае..ала".

Напомним, ранее российский пропагандист и муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян решил присоединиться к травле Аллы Пугачевой, которая на прошлой неделе вернулась в РФ.

Режиссер поддержал еще одного пропагандиста Владимира Соловьева.

"Представьте, как бы она удивилась, если бы за это время ее успели импортозаместить. Примадонна и точка. Концертов давать Пугачева пока не планирует, как говорится, когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар, а не переставлять мебель. Она ж со сцены уже раз пять уходила, Алла Борисовна наша. Но может быть еще пару заходов предпримет… Но муж Пугачевой навыступал уже на десяточку строгого, но справедливого режима", - заявил пропагандист.

Вас также может заинтересовать:

Алла Пугачева
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:56

РФ устроила ядерный шантаж: ЕС поставил Москве ультиматум из-за захвата ЗАЭС

17:44

На здании Останкино снова обматерили ПугачевуВидео

17:42

Ударит мороз и налетят холодные ливни: синоптики предупредили об опасных метеоявлениях в УкраинеВидео

17:37

Оккупантов погнали на Херсонщине: новые детали освобождения ВысокопольяВидео

17:27

Большой куш и финансовое благополучие: 3 знакам зодиака повезет с деньгами осенью 2022Видео

Реклама
17:11

"Половина лица разнесена": 2-летний Рома потерял глаз на выставке оружия в Чернигове

17:03

Зима будет тяжелой: на какие продукты в Украине взвинтили ценыВидео

16:40

Тремор и боли: невролог оценила болезненные симптомы Путина и назвала его диагнозВидео

16:28

Приметы на 6 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы не попасть в бедуВидео

16:25

Губки для мытья посуды не зря имеют разный цвет: как выбрать правильный

16:25

Симоньян в лифчике известного американского бренда фальшиво спела на яхте

16:19

Тэтчер помогла похоронить СССР, Лиз Трасс поможет хоронить РоссиюмнениеВидео

16:16

По улицам скакала большая обезьяна: в Харькове животное из разбитого зоопарка вырвалось на волю

16:16

"Обустраивайте укрытия и запасайтесь водой": Подоляк призвал крымчан готовиться к деоккупацииВидео

16:06

Самая полезная заготовка на зиму для здоровья: 2 простых рецептаВидео

15:59

Мощные удары ВСУ: взорваны три понтонные переправы РФ на ХерсонщинеВидео

15:31

Каменских пояснила, как оказалась с Потапом за границей в день полномасштабного русского вторженияВидео

15:29

Спецназ ГУР взорвал базу ФСБ на Запорожье: уничтожен склад бюллетеней псевдореферендумаВидео

15:19

Шнуров подлизался к вернувшейся в Россию Пугачевой

15:15

ВСУ ликвидировали десантника Козлова, который воевал против Украины с первого дня вторженияВидео

Реклама
14:57

"Безысходность. Дикая боль. Это очень жестоко": у победительницы Голоса країни диагностировали рак

14:48

Лиз Трасс избрали новым премьером ВеликобританииВидео

14:25

С кислой миной и помятым лицом: Путин выдал пропагандистский фейк об УкраинеВидео

14:12

Генштабу нужны 3 специальности: кого из женщин могут обязать встать на воинский учетВидео

13:59

Сплотились непримиримые конкурентки: София Ротару поддержала Аллу Пугачеву

13:59

Знающие люди не заряжают смартфон до 100%: чем это опасно

13:56

Детей не видел полгода: Виталий Ким выложил в Сеть трогательное фото с семьейВидео

13:47

В Украину идут заморозки: синоптик рассказал, когда и где ждать -5 градусовВидео

13:11

Возле посольства РФ в Кабуле прогремел мощный взрыв: погибли дипломаты

13:07

Российские гауляйтеры убегают из Украины из-за наступления ВСУ - СнегиревВидео

12:43

Сегодня Лиз Трасс может стать лидером консерваторов и новым премьером Британии - ReutersВидео

12:43

"Я вернулся защищать свою страну": украинский повар бросил карьеру в Катаре и вступил в ряды ВСУВидео

12:33

"Унитазные зубы": в сети поглумились над Симоньян, а та принялась доказывать, что "все свое"

12:31

"Шесть Чернобылей и наибольшая опасность в Европе": Зеленский заявил, что РФ уже использует ядерное оружиеВидео

12:10

Усекновение главы Иоанна Крестителя: дата, традиции и запреты дня

11:53

Коллаборанта Стремоусова приглашают в Николаев: ранее он грозился захватить город

11:43

Подкормка может убить нежный цветок: когда орхидею нельзя поливать чесночной водойВидео

11:42

Дмитрий Гордон показал животных-двойников Соловьева и Скабеевой: "Такое оскорбительное сравнение"

11:19

Переговоры Украины и России: у Зеленского ответили на "хотелки" КремляВидео

11:15

"Маршрут не знал даже машинист": стало известно, как именно проходила эвакуация Кабмина 24 февраляВидео

Реклама
11:04

Звезду Сватов "похоронили" живьем на окраине Москвы

10:52

С днем рождения дочери – поздравления от всего сердца, милые картинки и открытки

10:38

Путин и Пугачева "не раз встречались": Песков рассказал об отношениях диктатора и Примадонны РФ

10:38

Оккупанты на Донбассе наступают на двух направлениях: в разведке Британии назвали главную цель РФВидео

10:32

"Поигрались в независимость и хватит": Стремоусову и компании жить осталось недолго - СнегиревВидео

10:04

Пропагандисты РФ отправляют "предательницу" Пугачеву на Донбасс

09:59

Байден 23 февраля попрощался со всей Украиной: "говорил с Кулебой, как с онкобольным ребенком"Видео

09:55

"Одним махом присоединить Грузию и Армению": Путин решил открыть второй фронт - СМИВидео

09:31

ВСУ уничтожили подразделения "ДНР": спецназовцы Кадырова позорно сбежали с поля боя

09:19

ВСУ разбили базу оккупантов под Мелитополем: оккупанты "слили" координаты "девушкам" в соцсетяхВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтра
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять