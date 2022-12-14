На РосТВ спели украинскую народную песню, а потом приготовили "кубанский борщ"

Украинский язык при этом назвали "балачкой", которая "постепенно теряется".

Елена Малышева / Скриншот видео

На российском ТВ, в странной программе о здоровье у недалекой мумии-телеведущей Елены Малышевой, показали очередной пропагандистский бред.

На этот раз в студию позвали якобы жителей Кубани, которые готовили "кубанский борщ" и выдвинули свою версию возникновения украинского языка.

Так, какие-то люди, готовящие борщ, спели украинскую народную песню "Розпрягайте, хлопці, коні". При этом ведущая все это время активно подпевала. "Этот язык называется балачка. Она, к сожалению, постепенно теряется. Балачка – это исконно кубанское наречие", – рассказала участница шоу, используя любимое слово кремлевской методички "исконное".

"Кубанский борщ" оказался странным супом желтого цвета, настолько неаппетитным на вид, как и российские щи.

"Розпрягайте, хлопці, коні" - это украинская народная песня, которая появилась в записях фольклористов в 19 веке. По информации Википедии, По одной из версий эта песня известна со времен казачества. В ней рассказывается о Запорожских эмиссарах, которые ездили по Украине искать тех, кто согласится поехать с ними на Сечь и о парне, который согласился ехать с ними. И вот согласившийся парень говорит им - распрягайте лошадей, отдыхайте, а мне надо что-то оставить по себе в деревне, чтобы помнили и вспоминали добрым словом - и идет копать колодец - самое ценное на селе.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин объяснил, почему он продолжает следить в соцсетях за артистами, которые поддерживают диктатора РФ Владимира Путина и войну против Украины.

Такой вопрос ему задала подписчица-украинка в комментариях к сообщению в Instagram. Отвечая на вопрос, Галкин заверил, что не поддерживает позицию этих артистов, а просто "наблюдает за глубиной их падения".

Подписчица, задавшая вопрос, удивилась, почему юморист не отписался от пропутинских артистов. Она поинтересовалась, почему Галкин до сих пор подписан на Гагарину, Газманова, Бабкину, Долину, Баскова и других российских звезд, которые поддерживают войну РФ против Украины, а они взамен подписаны на него.