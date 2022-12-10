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Галкин на украинском объяснил, почему следит за пропутинскими звездами

10 декабря 2022, 04:30
Он отмечает, что через соцсети наблюдает за "глубиной падения" российских артистов, которые поддерживают Путина и войну против Украины.
Галкин на украинском объяснил, почему следит за пропутинскими звездами
Галкин на украинском объяснил, почему следит за пропутинскими звездами/ instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин объяснил, почему он продолжает следить в соцсетях за артистами, которые поддерживают диктатора РФ Владимира Путина и войну против Украины.

Такой вопрос ему задала подписчица-украинка в комментариях к сообщению в Instagram. Отвечая на вопрос, Галкин заверил, что не поддерживает позицию этих артистов, а просто "наблюдает за глубиной их падения".

Подписчица, задавшая вопрос, удивилась, почему юморист не отписался от пропутинских артистов. Она поинтересовалась, почему Галкин до сих пор подписан на Гагарину, Газманова, Бабкину, Долину, Баскова и других российских звезд, которые поддерживают войну РФ против Украины, а они взамен подписаны на него.

Свой ответ Галкин даже попытался перевести на украинский язык,ведь вопросы ему задавали на украинском.

Он пояснил, что не продолжает общаться с этими артистами и не согласен с их позицией. Но отписку от их страниц в соцсетях он считает просто пустяковым.

"Спасибо за вопрос. Быть подписанным – не значит быть с ними согласным. И не значит, что я продолжаю общаться с ними. Были в моей жизни случаи, когда подписка означала поддержку, но в этой ситуации это не так. От меня некоторые коллеги/друзья отписались – не хочу быть мелочным и подобным им. Наблюдаю глубину падения", – написал Галкин.

Напомним, певица Алла Пугачева и российский юморист Максим Галкин долгое время не виделись, потому что последний долго ездил по разным странам мира с гастролями. Лишь недавно пара воссоединилась после долгой разлуки. Галкин решил показать, как они отпраздновали воссоединение. Незадолго после возвращения юмориста к семье он со своей женой отправились на концерт легендарной группы "Би-2".

Ранее Галкин рассказал о том, что его имя активно используют аферисты для выманивания денег у его коллег, друзей и других знакомых. Оказалось, что мошенники пишут "жертвам" от имени Галкина и Пугачевой и просят перечислить деньги.

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