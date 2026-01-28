Укр
"На меня кричал: "Ты не понимаешь": невеста Кулебы рассказала о его эмоциональном звонке

Анна Подгорная
28 января 2026, 01:04
Светлана Павелецкая раскрыла обстоятельства, при которых деятель в общении с ней перешел на крик.
Дмитрий Кулеба, Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба жена - Светлана Павелецкая рассказала об общении с экс-министром / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

В ноябре 2025 года украинская издательница и бизнесвумен Светлана Павелецкая и экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обручились. Пара знакома уже более двадцати лет, со студенческой скамьи, а официально объявила о своих отношениях весной 2023 года.

За это время Дмитрий, по заверениями Светланы, кричал на нее один-единственный раз - утром 24 февраля 2022 года. Об этом Павелецкая рассказала в интервью Алесе Бацман.

Из-за тревожных слухов предпринимательница выехала из Киева в Бучу в канун полномасштабной войны. 24 февраля она позвонила Дмитрию, который сказал ей немедленно уезжать.

"Я говорю (по телефону - прим. редактора): "Дим, что-то такое странное", потому что я смотрю на поле и вижу поле, взрывы и столбы дыма. Я ему это объясняю, и он первый и единственный раз в жизни на меня кричал и говорил: "Почему ты до сих пор не во Львове? Ты не понимаешь, что сейчас будет десант. Срочно уезжай, чтобы через два часа ты была во Львове". Ну, прошло 20 часов и я доехала", - вспоминает невеста Дмитрия Кулебы.

Светлана Павелецкая
Дмитрий Кулеба жена - Светлана Павелецкая рассказала об общении с экс-министром / Скриншот YouTube

О персоне: Дмитрий Кулеба

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

