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"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

Элина Чигис
22 января 2025, 10:31
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Путинист Сергей Соседов выдал новую заяву об Алле Пугачевой.
Алла Пугачева
Сергей Соседов - критика Пугачевой / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Вы узнаете:

  • Сергей Соседов раскритиковал Пугачеву и Меладзе
  • Что он сказал об артистах

Российский скандальный критик и ярый поклонник диктатора Путина Сергей Соседов высказал свое мнение о Валерии Меладзе и Алле Пугачевой.

Отметим, Валерий Меладзе перестал выступать в РФ и живет с семьей в Испании, а Алла Пугачева уехала из страны-оккупанта и публично осуждает террористическую политику Кремля.

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Как сообщают российские пропагандисты, Соседов считает, что жители РФ не простят Меладзе и Пугачеву за то, что они покинули родную страну.

"Все те знаменитости, которые уехали из России, демонстрируя свои протестные настроения, никогда не отмоются от своего позора, на них присутствует клеймо предателей. Они должны становиться на колени перед российским зрителем и слушателем и просить прощения", — сказал путинист.

Также Соседов заявил, что музыка Валерия Меладзе устарела, а популярность ушла в прошлое. Еще путинист считает, что все российские артисты, которые покинули РФ, мечтают вернуться в страну-террориста. Но стоит учесть то, что Меладзе ездит с концертами по многим странам и собирает полные залы.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, Алла Пугачева может с легкостью приезжать в РФ, ведь не имеет статуса иноагента. Россияне считают, что Примадонна может вернуться и "навести свои порядки".

А также Алла Пугачева засветилась в домашнем кадре вместе со своим другом - Кириллом Серебрянниковым. Поклонники режиссера остались в восторге от снимка, на котором певица лакомилась мороженным.

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Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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