"На кого похож не спрашиваю": Виктор Павлик и Екатерина Репяхова впервые показали лицо сына

Мальчику уже больше трех месяцев / фото: instagram.com/viktorpavlik/

Украинский певец Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова впервые показали лицо маленького сына.

Супруги решили удовлетворить любопытство поклонников и опубликовали нежные семейные фото.

На страницах в Instagram пара запостила черно-белые фотографии с мальчиком, который уж очень похож на своего звездного отца.

"Знакомьтесь, Миша Павлик! На кого похож не спрашиваю", — написала Екатерина в комментарии к посту.

Фото: instagram.com/repyahovakate/

Трогательный снимок с новорожденным сыном на своей страничке в Instagram опубликовал и артист.

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фото: instagram.com/viktorpavlik/

Отметим, что Виктор Павлик - отец четверых детей. Самый младший сын, Михаил, родился в середине июня этого года в браке с Екатериной Репяховой - концертным директором. Все это время супруги скрывали лицо маленького сына.

Ранее мы писали, что украинский певец Виктор Павлик пока что не видит себя среди участников шоу "Танці з зірками" на "1+1", но не исключил свое участие в следующем сезоне проекта

"Посмотрим, может разное быть. Просто я не вижу себя на паркете. Пока что. В детстве я танцевал гопак, занимался танцами и самодеятельностью. Мне тогда 3-4 года было, помню смутно. Так что, всякое может быть", – заявил артист.