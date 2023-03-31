"На грани развода": Тодоренко рассказала о проблемах в семье

Телеведущая, которая когда-то была украинкой, теперь волнуется из-за проблем в собственной семье.

Регина Тодоренко / t.me/todorenkoregina

Телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая в упор не видит войны, которую развязала страна-агрессор Россия против Украины, заявила о проблемах со своим мужем-россиянином, певцом Владом Топаловым.

По информации издания Hello.ru, у пары был момент, когда они оказались на грани развода. "Я тогда выпалила: "Я с тобой разведусь". На что Влад ответил: "Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно". Тогда это прозвучало как угроза", - говорит Тодоренко.

По словам предательницы, она также обращалась к семейному психологу. "Наш семейный психолог однажды дала нам хороший совет: запланируйте в своем календаре свидания друг с другом. Сначала это показалось чем-то диким: что мы, встретиться не можем? А оказалось, это не так уж и просто — вспомнить себя в первые месяцы знакомства и говорить друг с другом не только о детях. Но именно такие свидания возвращают тот крепкий фундамент, на котором и держатся отношения", - говорит Тодоренко.

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Она также добавила, что во всех парах сценарий один: все мы часто пренебрегаем своими отношениями в угоду детям. И любовная связь неизбежно начинает угасать.

Напомним, ранее муж украинки Регины Тодоренко Влад Топалов, которая молчит о том, как Россия напала на Украину и продолжает проживать свою жизнь в Москве, неожиданно грубо высказался в адрес их общего старшего сына Майкла. Топалов пожаловался на сына в эфире программы "Ты не поверишь!".

Как оказалось, путинисту Топалову не нравится, что молчунья-предательница Регина Тодоренко отдала сына в актерскую школу. По словам артиста, его старший сын довольно ленивый и обладает странным характером. Иногда малыш способен вывести родителей из себя.

Ранее также Регина Тодоренко, которая молчит о жестоком нападении России на Украину, пожаловалась (опять!) на свое эмоциональное состояние.

В частности, вечно ноющая предательница рассказала, что испытывает трудности из-за проблем в семье. На своей странице в Instagram, 32-летняя певица заявила, что после рождения второго ребенка, она не смогла полноценно насладиться отдыхом, поскольку практически сразу вышла на работу.

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