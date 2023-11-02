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Мыл туалеты в Германии: друг Винника раскрыл неожиданные подробности об артисте

Алена Кюпели
2 ноября 2023, 14:58
Олегу Винник даже угрожали псевдоволонтеры, которые "кинули" его на приличную сумму денег.
Винник
Олег Винник молчит с начала военного вторжения России в Украину / коллаж Главред, фото УНИАН

Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага прокомментировал исчезновение певца Олега Винника, который с начала военного вторжения России в Украину практически пропал с радаров для Украины.

По словам Маги, украинцев не интересовала персона Олега Винника, который когда-то, еще до своей популярности, мыл туалеты в Германии.

"Олег Винник вырос при украинском обществе ограниченно зрячих людей. Первый свой гонорар он потратил на то, чтобы вернуть маме зрение. И тогда, когда Олег Винник мыл туалеты в Германии, вас не интересовала его судьба. До того, как попасть в шоубизнес, к того, как начать петь в Германии мюзиклы, он мыл туалеты в Германии", - рассказал музыкант в интервью Rostyslove Production.

Артист также добавляет, что всем интересующимся стоит обратиться к руководству 135-го батальона 114-й бригады, ТрО.

"Посмотрите, сколько джипов с надписью "Волчица" ездит фронтом. Шикарных, новых, нулевых джипов. Это все приобретено Олегом Винником", - добавил Мага.

Он также вспомнил о том, как Винника ограбили псевдоволонтеры.

"У Олега Винника произошла очень плохая история. Он передал деньги псевдоволонтерам, которые эти деньги украли. Потом ему угрожали. Говорили: "Приедешь, мы тебе голову отстрелим", – рассказал Петр Мага.

Ранее Олег Винник рассказал, действительно ли он страдает от онкологии, которую ему приписывали, пока певец молчал про свой побег в Германию в первые дни полномасштабной войны.

Также певец пояснил, почему исчез из поля зрения фанаток, которые терялись в догадках о причинах его исчезновения. Винник среди прочего опасался, что народ его мотивацию не поймет.

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Олег Винник новости шоу бизнеса
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