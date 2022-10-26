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"Мы поняли, он - часть нашей семьи": сын Андреа Бочелли показал спасенного из Купянска пса Джека

26 октября 2022, 14:00

Амос Бочелли в Сніданку з 1+1 рассказал, как себя чувствует новый лохматый член их семьи.

Сын Андреа Бочелли и Джек в завтраке с 1+1
Сын Андреа Бочелли и Джек в Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Семь месяцев пес по имени Джек прожил в клетке рядом с российскими захватчиками в оккупированном Купянске на Харьковщине. В оккупации пес получил контузию и ранения от обломка ракеты, его нашли и эвакуировали бойцы артиллерийской аэроразведки 112 бригады. Они не только не оставили собаку, а предоставили ему лечение на нашли новую семью. Джека к себе взяла семья итальянского тенора Андреа Бочелли.

Эксклюзивно к эфиру Сніданку з 1+1 на ТЕТ присоединился сын тенора Бочелли – Амос и лично рассказал о том, как семья приняла решение взять пса из Украины и насколько быстро Джек влился в итальянскую семью.

Андреа Бочелли и Джек
Андреа Бочелли и Джек / Пресс-служба

По словам Амоса, он увидел собаку из украинского Купянска в соцсетях и сразу решил забрать к себе в село.

"У нас есть друг Амед, он активно помогает людям и работает в тех странах, которым сейчас тяжело. Я слежу за его публикациями в Instagram. Однажды он выложил видео с Джеком и я решил помочь этому песику и забрать его к себе", - прокомментировал сын Бочелли.

Первая встреча Джека с семьей итальянского тенора состоялась поздно ночью. Как рассказал Амос в эфире Сніданку з 1+1 на ТЕТ, для всех стало настоящей неожиданностью то, что собака такая большая.

Сын Андреа Бочелли и Джек в завтраке с 1+1
Сын Андреа Бочелли и Джек в Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

"Это был настоящий сюрприз для нашей семьи. Никто не ожидал, что он будет таким большим. Несмотря на первые моменты, когда Джек был довольно скромным, все уже увидели, что он очень добрая собака. И мы сразу поняли, что он - часть нашей семьи. Джек чувствует себя хорошо, сегодня должен приехать ветеринар, осмотреть его, потому что нам кажется, что он до сих пор немного глуховат и нас не слышит", - отметил Амос.

Относительно того, с кем Джек больше всего сблизился в поместье Бочелли, сын итальянского тенора рассказал, что собака подружилась с смотрителем за лошадьми, который также и кормит животное. Однако с Андреа Бочелли Джек также очень быстро нашел общий язык. Амос поделился, что в его детстве семья также имела овчарку, которого звали Фебо.

Напоминаем, ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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