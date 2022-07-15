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"Мы должны освободиться от фашизма": Киркоров разразился бредом, уколов Галкина

15 июля 2022, 14:39

Певец резко высказался в адрес мужа Примадонны.

Киркоров, Галкин
Киркоров разразился бредом, уколов Галкина / скриншот

Бывший свекор Аллы Пугачевой и отец Филлипа Киркорова решил высказаться о побеге Галкина с супругой из России, после начала войны в Украине.

Бедрос Киркоров считает решение Примадонны покинуть страну-агрессор ее личным делом, предположив, что она находится в Израиле на лечении.

Она так захотела, но насколько я понял, она поехала лечиться туда. Наверное, что-то есть, что она не хочет открывать по болезни. А раздувать — это еще больше нагнетать, не надо. Она дала нашему государству все-таки и популярность, и Золотой Орфей", — заявил Бедрос Киркоров в комментарии российским СМИ.

А вот Галкина отец бывшего мужа Пугачевой осудил. При этом ему привиделась угроза нападения на Россию

Читайте также"Жениться он мог и на Стоцкой, и на Лорак": домработница Киркорова ошеломила признанием"Исторически посмотрите: Россия всегда была бельмом в глазу западных стран. Но все, кто приходил к нам воевать, уходили разбитыми. Так и будет, если они посмеют. Другого пути нет у нас, мы должны освободиться от фашизма. В Болгарии тоже видите, что творится. Целый год не могут определиться с позицией. А Галкин — это его дело. Я бы не поступил так, как он. Никогда", - заявил отец Киркорова.

Напомним, ранее Филипп Киркоров заступился за Максима Галкина, которого несправедливо оклеветала говорящая голова кремля Симоньян:

"Ты держала свечку, чтоб публично очернять человека, чтобы очернять его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей?.Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен", - гневно отреагировал Киркоров.

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