"Мы больше не встречаемся!": 36-летняя звезда Женского Квартала впервые выходит замуж

Следующим пунктом в жизненном плане Ирины Сопонару были дети, так что поклонники ждут от актрисы еще больше хороших новостей.

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Ирина Сопонару получила предложение руки и сердца от жениха-иностранца / instagram.com/irinasoponaru

36-летняя актриса и комик Ирина Сопонару наконец стала невестой - ее возлюбленный, британец по имени Риз, исполнил мечту артистки о замужестве. Активная и непосредственная женщина уже давно намекала избраннику на то, что готова перейти на новый этап отношений, однако он не торопился.

Ирина и Риз вместе около двух лет. До полномасштабной войны в Украине влюбленные, чьи отношения только-только зарождались, ездили вместе отдыхать и друг к другу в гости. Из-за вторжения страны-оккупанта Сопонару перебралась к бойфренду.

Тогда-то ее и стали посещать мысли о создании семьи. На них Риз отвечал, что всему свое время, хотя, как оказалось, готовил любимой сюрприз.

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На странице Ирины в Instagram появились фото, на которых она позирует с теперь уже женихом Ризом, и с внушительным обручальным кольцом на безымянном пальце. "Мы с Ризом больше не встречаемся! Теперь мы обручены!" - написала счастливая актриса.

Ее уже поздравили с помолвкой коллеги по Женскому кварталу, модель Алла Костромичева, ведущая Леся Никитюк, танцовщица Илона Гвоздева и др.

Ирина Сопонару получила предложение руки и сердца от жениха-иностранца / instagram.com/irinasoponaru

Ранее стало известно, что украинская топ-модель Алла Костромичева беременна во второй раз. Манекенщица показала внушительный животик в роскошном образе.

Также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп впервые рассказала о своем новом любовном увлечении, и продемонстрировала страстный поцелуй с избранницей.

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