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"Мужчина который меня утешал": Наталка Денисенко сообщила про горе в семье

Анна Подгорная
6 июня 2023, 12:21 обновлено 6 июня, 12:27
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Звезда "Крепостной" показала фото человека, об утрате которого горько сожалеет.
Наталка Денисенко, Андрей Фединчик
Наталка Денисенко сообщила про смерть отца Андрея Фединчика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса кино и дубляжа, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко сообщила грустные новости - ее семья потеряла одного человека. Им оказался свекор артистки Григорий Афанасьевич - отец ее мужа, актера и воина ВСУ Андрея Фединчика.

На своей странице в Instagram Денисенко отметила, что о скорой кончине родного человека они знали уже после Пасхи - все остальное время им оставалось лишь ждать неизбежного.

С большой скорбью и печалью Наталка рассказала, каким запомнит Григория Афанасьевича, и показала его фото, каким мужчина, который ее поддерживал, запомнится лично ей.

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"Сегодня умер мой свекор Григорий Афанасьевич Фединчик. Это огромная утрата для нашей семьи!!! Когда я говорила что сейчас тяжелый период, то я имела именно это в виду… Потому что после Пасхи мы получили самые неутешительные новости… Очень тяжело жить, знать, и ждать, что твой родной человек умирает. Еще труднее моему мужу и его семье… Мои соболезнования!!! Царство небесное нашему папе. Хочу чтобы он остался в памяти, таким как на фото, потому что он таким и был… Это был такой светлый, веселый и положительный человек! Мужчина который меня поддерживал и утешал, мужчина которого будет очень не хватать!!! Огромная потеря для нас… Мы будем очень скучать!!!!! Покойся с миром", - пишет Наталка Денисенко.

Отец Андрея Фединчика
Умер папа актера Андрея Фединчика Григорий Афанасьевич / instagram.com/natalka_denisenko

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

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