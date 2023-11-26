Муж-воин художницы Евгении Гапчинской получил ранение на фронте

Украинская художница Евгения Гапчинская 24 февраля 2022 года провела мужа на фронт. С тех пор художник Дмитрий Гапчинский с оружием в руках защищает нашу страну в лавах ВСУ.
Гапчинская гордится супругом, который, вопреки ужасам войны, старается поддерживать жену и сохранять оптимизм. Однако недавно Евгения с "нуля" получила плохие новости - Дмитрий был ранен.
Об этом художница рассказала на своей странице в Instagram. Она опубликовала два снимка возлюбленного с короткой подписью: "Димочка был ранен. Мина".
Судя по фото, ранение художника от снаряда пришлось на его правую руку - именно она в кадре оказалась забинтованной.
В комментариях поклонники стараются добрыми словами поддержать Гапчинских: Дмитрию желают скорейшего выздоровления, а Евгении - выдержки. Также воина благодарят за его службу и вклад в победу Украины.
Ранее известная украинская группа Антитела попала в скандал с военным, потерявшим зрение. Мужчине в грубой форме отказали в использовании песни "Фортеця Бахмут".
Также украинский исполнитель Вячеслав Дрофа, известный как рэпер OTOY, сообщил про смерть двоих братьев на фронте. Про трагедию в семье он заявил публично со сцены.
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