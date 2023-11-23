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Украинский певец потерял на войне двух братьев

Алена Кюпели
23 ноября 2023, 12:56
Артист вышел на сцену и сообщил о трагедии в своей семье.
OTOY рассказал о трагедии в семье
OTOY рассказал о трагедии в семье / Коллаж Главред, фото Instagram/otoysounds

Украинский исполнитель Вячеслав Дрофа, известный как рэпер OTOY, узнал о смерти своего второго брата, который погиб на войне.

О трагедии в семье артист рассказал во время вручения премии, где награждали 100 лидеров Украины, пишет ТСН. Со сцены он признался, что накануне церемонии ему позвонила по телефону бабушка и сообщила о смерти брата.

"Вчера мне позвонила бабушка и сказала, что старшего брата теперь тоже нет. Я себя спросил, являются ли они лидерами? По моему мнению, они являются лидерами своей семьи как минимум. Как максимум – для каждого украинца. И вообще народа и нации" ", – сказал OTOY.

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Старший брат артиста служил в морской пехоте. А еще один брат артиста воевал в обороне Мариуполя и погиб 15 апреля 2022, во время прорыва окупантов на "Азовсталь".

Напомним, на днях стало известно о том, что в Украине умер участник популярного кулинарного шоу "Мастер шеф" Николай Молоков. Об этом написали на странице "Мастер Шеф" в Instagram.

Напомним, ранее стало известно о том, что в бою с российскими оккупантами под Бахмутом 2 июля погиб львовский художник, шеф-повар и блогер Андрей Гудыма. Без отца осталась его дочь Юлия.

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