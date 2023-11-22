'Нас таких тысячи': известная группа попала в скандал с военным, потерявшим зрение

Соучредитель группы отказал военному использовать песню "крепость Бахмут" в биографическом видео.

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Группа "Антитела" попала в скандал с военным / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/antytila_officialб, instagram.com / vitalii_veres_

Сергей Вусик из "Антител" отказал украинскому защитнику Виталию Вересу в использовании песни "Крепость Бахмут". Эту песню военный хотел использовать в биографическом видео, где должен был описать собственный путь от военного ранения и по сей день. Об этом Виталий Верес сообщил в своем Instagram.

"Хочу поделиться ситуацией, которая меня очень-очень ошеломила. Мы вдохновились создать видео о самой главной битве моей жизни-битве под Бахмутом. О том, как я получил травму и о моей дальнейшей истории и пути. В поисках музыки мы остановились на композиции группы "Антитела" "Крепость Бахмут". Которая, на мой личный взгляд, идеально подходила под эту историю. Написав Сергею Вусику, соучредителю группы "Антитела", о разрешении использовать этот трек в нашем видео, я получил потрясающий ответ", - рассказал защитник.

Верес считал эту композицию символичной для себя из-за того, что именно во время боя под Бахмутом потерял зрение. Он описал ситуацию и поделился, что получил шокирующий ответ: "С какой радости мы должны это делать и давать разрешение вам выкладывать, выставлять наши песни?" Эта реакция вызвала возмущение и резкие комментарии от пользователей сети и известных артистов.

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Ответ соучредителя группы "Антитела" / Фото: Скрин видео vitalii_veres_

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк выразил свою поддержку Вересу, отметив, что он может выбрать любую песню без забот. Артем Пивоваров также выразил поддержку защитнику и почтил его мужество.

Комментарии украинских артистов / Фото: скриншот видео vitalii_veres_

Соучредители "Антител" впоследствии признали ошибку, официально извинившись перед Виталием Вересом. Сам Сергей Вусик пытался исправить ситуацию и опубликовал на странице группы обращение. В нем от утверждал, что пытался связаться с Вересом, однако безуспешно. Также он отметил, что не намеревался обидеть или унизить военного.

Напомним, Тарас Тополя, музыкант из группы "Антитела", который в течение полугода служил на фронте как парамедик, рассказал в откровенном интервью Денису Жупнику, почему он не спешит возвращаться в зону боевых действий. Музыкант пояснил, что война не доставляла ему удовольствия, отмечая различные характеры людей, находящихся на фронте.

Также, Тополя выразил свою позицию относительно скандала, связанного со стендапером Андреем Щеглем, который использовал статус артиста для выезда за границу. Он сказал, что осуждать таких людей не может, но имеет право испытывать отвращение.

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