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Мурат Налчаджиоглу крутит роман с легендарной украинской певицей - кто она

Элина Чигис
24 января 2025, 18:33
253
Мурат Налчаджиоглу зря время не теряет.
Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу - новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мурат Налчаджиоглу

Кратко:

  • Мурат Налчаджиоглу начал "подкатывать" к Ирине Билык
  • Бизнесмен имеет свой план

Украинский популярный блогер-обозреватель Богдан Беспалов сообщил, что бизнесмен и бывший муж предательницы Украины Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу планирует завести роман с Ириной Билык.

В своем Telegram-канале Беспалов отметил, что Мурата и Ирину подловили в объятиях.

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"Зачем ему роман из Билык? По слухам, из Мурата будут лепить политический проект, и аудитория большой звезды прекрасно вписывается, как потенциальный электорат. Настолько льстит, что ивент своей компании, по слухам, он организовал специально для нее - весь коридор был в портретах Билык", – заявил обозреватель.

Также Богдан уточнил, что певица очень добрая и доверчивая.

"Время покажет, но доля правды в этом есть. Это ее типаж, она достаточно добра и доверчива, поэтому Муратик упадет на уши и будет делать свое дело. Но оригинальный кейс пиарщиков - через "звездный роман" собрать потенциальный электорат. О политических планах Мурата я рассказывал еще в декабре 2024 года на премии "Музвар". Ирине Билык желаем мудрости не впасть в эту грязь", - подметил Беспалов.

Смотрите видео, как Налчаджиоглу и Билык проводят время вместе:

Мурат Налчаджиоглу проводит время с Ириной Билык
Мурат Налчаджиоглу проводит время с Ириной Билык / фото: скрин t.me, Богдан Беспалов

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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