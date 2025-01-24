Мурат Налчаджиоглу крутит роман с легендарной украинской певицей - кто она

Кратко:
- Мурат Налчаджиоглу начал "подкатывать" к Ирине Билык
- Бизнесмен имеет свой план
Украинский популярный блогер-обозреватель Богдан Беспалов сообщил, что бизнесмен и бывший муж предательницы Украины Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу планирует завести роман с Ириной Билык.
В своем Telegram-канале Беспалов отметил, что Мурата и Ирину подловили в объятиях.
"Зачем ему роман из Билык? По слухам, из Мурата будут лепить политический проект, и аудитория большой звезды прекрасно вписывается, как потенциальный электорат. Настолько льстит, что ивент своей компании, по слухам, он организовал специально для нее - весь коридор был в портретах Билык", – заявил обозреватель.
Также Богдан уточнил, что певица очень добрая и доверчивая.
"Время покажет, но доля правды в этом есть. Это ее типаж, она достаточно добра и доверчива, поэтому Муратик упадет на уши и будет делать свое дело. Но оригинальный кейс пиарщиков - через "звездный роман" собрать потенциальный электорат. О политических планах Мурата я рассказывал еще в декабре 2024 года на премии "Музвар". Ирине Билык желаем мудрости не впасть в эту грязь", - подметил Беспалов.
Смотрите видео, как Налчаджиоглу и Билык проводят время вместе:
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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