"Сам на шее сидит и дочку привез": жених предательницы Лорак опозорился в Сети

Ани Лорак отпраздновала Новый год не только со своей дочерью и женихом.

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Ани Лорак принимает гостей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак показала семейный снимок

С кем певица отпраздновала Новый год

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но продолжает развлекать жителей РФ и молчит о войне в родной стране, показала, с кем она празднует новогодние праздники.

На своей странице в соцсетях предательница опубликовала снимок, на котором она показалась с дочерью Софией, женихом Исааком Виджраку и его дочерью.

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По всей видимости, девушка прилетела из Испании, чтобы увидится с отцом во время праздников.

"Всей нашей большой семьёй, мы желаем вам любви и счастья в наступившем новом 2025 году!" - написала запроданка.

Не все поклонники порадовались такому событию, поскольку считают Исаака альфонсом, а теперь решили, что он еще и посадил на шею певицы и свою дочь.

"Беженцы, 100% беженцы";

"О, сам на шее сидит и дочку привез";

"А Мурат Налчаджиоглу где ????? Вообще несправедливо!" – написали поклонники.

Жениха Ани Лорак раскритиковали в Сети / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Ани Лорак - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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