Вы узнаете:
- Ани Лорак показала семейный снимок
- С кем певица отпраздновала Новый год
Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но продолжает развлекать жителей РФ и молчит о войне в родной стране, показала, с кем она празднует новогодние праздники.
На своей странице в соцсетях предательница опубликовала снимок, на котором она показалась с дочерью Софией, женихом Исааком Виджраку и его дочерью.
По всей видимости, девушка прилетела из Испании, чтобы увидится с отцом во время праздников.
"Всей нашей большой семьёй, мы желаем вам любви и счастья в наступившем новом 2025 году!" - написала запроданка.
Не все поклонники порадовались такому событию, поскольку считают Исаака альфонсом, а теперь решили, что он еще и посадил на шею певицы и свою дочь.
"Беженцы, 100% беженцы";
"О, сам на шее сидит и дочку привез";
"А Мурат Налчаджиоглу где ????? Вообще несправедливо!" – написали поклонники.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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Кто такая Ани Лорак
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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