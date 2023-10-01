"Можно сказать, при Вас сдохну, дон": звезда "Квартала 95" сделал искрометную пародию на Кадырова и Путина

Известный комик из студии "Квартал 95" Юрий Великий выпустил новую пародию, в которой высмеял российского диктатора Владимира Путина и чеченского диктатора Рамзана Кадырова.
Как известно, недавно они встречались в Кремле, где Кадыров почему-то начал говорить о войне в Украине и вымышленных "успехах" его солдат-тиктокеров.
В пародии "Путин" спрашивает у "Кадырова" ‒ как его здоровье, ведь ходили слухи, что ему "не здоровится". На что Кадыров ответил: "Почему же не здоровилось? Я даже очень здоровый лось! Чувствую себя прекрасно, можно сказать, при Вас сдохну, дон. Ой, превосходно, дон".
Признался также "Кадыров", что у него все же была одна операция.
"Одна почка отказала. Это впервые, когда мне кто-то осмелился отказать. Врачи думали, что почка не прижилась. Пересадили мне еще одну почку, а почка, которая не прижилась, потом передо мной извинилась и прижалась", ‒ сказал Великий, будучи в образе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.
В частности, он даже создал подборку заголовков, в которых сообщается о злоключениях звезды за рубежом. Прочие фейки российских журналистов тоже не прошли мимо внимания супруга Аллы Пугачевой.
До того сообщалось о том, что легендарный певец-тенор и популяризатор академической музыки Андреа Бочелли забрал в свой особняк в Италии украинского пса по кличке Джек из освобожденного ВСУ недавно города Купянск, что на Харьковщине.
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