'Можно и дальше продолжать убивать': муж Собчак рассказал, как радушно Европа встречает россиян

Богомолов и Собчак любят Европу / КП

Муж якобы оппозиционной российской журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов вырвался за границу из России и поделился своим радостным опытом.

Как написал он на своей странице в Instagram, что он не заметил по отношению к себе никакой враждебности, а наоборот фактически купался в радушии европейских граждан.

"Это будет наверное неприятно "стыдящимся", но в Европе я встречаю - везде среди простых людей, занимающихся делом, а не политикой - среди водителей, владельцев и сотрудников магазинов, ресторанов и кафе, отельных служащих, просто людей в самолётах и поездах, на вокзалах и на улицах, среди молодежи, средневозрастных, пожилых - везде и всюду только радушие к русским. Радушие и уважение. И ни одного "тяжкого" вздоха при виде моего красного паспорта", - написал он, имея ввиду, что убийства и насилие над мирными гражданами Украины вовсе не повод для стыда, а нападение на чужое суверенное государство - это "политика".

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В комментарии к нему набежали прихвостни и почитатели путинского террористического режима, которые, оказывается, рады такому радушию, ведь очевидно планируют покинуть родные российские пенаты и отправиться в ненавистную Европу.

Но были и другие, кто посчитал его разглагольствования "Днищем", или поделился, что значит "можно убивать дальше", раз уж столько радости возникает при виде паспорта с двуглавой курицей на обложке.

Напомним, ранее Ксения Собчак поделилась способом, как увеличить грудь.

Она сжала руки в предплечьях так, что грудь показалась больше. Ее поклонники нашутились по этому поводу и выяснили, что таким образом Собчак достигла второго размера.