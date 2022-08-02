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Как увеличить грудь с помощью сжатия: новый лайфхак от Собчак

2 августа 2022, 23:24

Ксения Собчак, к слову, умеет пошутить над собой и выложить это в сеть.

Собчак
Собчак экспериментирует с собственной грудью/ УНИАН

Российская якобы оппозиционная журналистка Ксения Собчак рассмешила поклонников недавним постом.

В частности, в своем Телеграмм-канале она выложила фото в купальнике, где выставила свою грудь. На фото она получилось пышной, поэтому Собчак тут же поделилась лайфхаком. По ее словам, главное правильно "сжимать руки".

Ее фоловеры тут же принялись острить по этому поводу и шутить над телеведущей.

"Ксения Анатольевна, на двушку рванули", "Возьмите уроки позирования у Бузовой", "Не тем вы занимаетесь, ох не тем", "Бузова научила?", "Шея, как у бабушки", — писали поклонники телеведущей.

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Напомним, ранее Ксения Собчак, которая толком не высказывается относительно войны в Украине, продемонстрировала свою позицию.

Накануне Собчак взяла интервью у певицы из 2000-х Саши, в ходе которого озвучила информацию о своем отношении к военному вторжению россии в Украину. По словам этой забытой певицы одного хита, она поддерживает убийства мирных украинцев и восхищается военными, которые находятся сейчас на оккупированном россиянами Донбассе.

Ксения Собчак
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