Мозговая рассказала, как ее самая младшая дочь переживает ночные обстрелы

Елена Мозговая поделилась эпизодом, который наверняка знаком сегодня каждому украинцу.

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Елена Мозговая дети - продюсер рассказала про младшую дочь Соломию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вкратце:

Елена Мозговая рассказала, как ее дочь реагирует на атаки РФ

Музыкальный продюсер поделилась размышлениями про подрастающее поколение

Последние несколько ночей из-за вражеских обстрелов выдались для украинцев особенно трудными. Глядя, как в убежище от взрывов содрогается ее 10-летняя дочь Соломия, украинский музыкальный продюсер Елена Мозговая стала размышлять, как непросто складывается судьба современных детей.

В своей блоге в Instagram она опубликовала рисунок Соли, который девочка нарисовала наутро после особенно громких обстрелов: картинка с широкими и красочными мазками, яркая и вдохновляющая, очень сильно контрастирует с ужасами реальности. Но это и дарит надежду на лучшее, убеждена Мозговая.

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"Ночью было страшно... Мне - даже не от взрывов, а от того, что мой ребенок прижимается и шепчет: "Ма, когда так взрывается, мне кажется, что мы не выживем"... Я конечно ответила, что давай-ка больше оптимизма, что скоро все утихнет. Но сама подумала: какое же непростое детство у ее поколения... Уроки в подвале... Эти "взрывные" ночи... Но, несмотря на все это, счастье есть, жизнь стоит того, чтобы ей радоваться. И рисунок Соли тому подтверждение, потому что ее подсознание выдает красивые картинки, значит так и будет", - пишет музыкальный продюсер.

Елена Мозговая дети - продюсер рассказала про младшую дочь Соломию / instagram.com/olenamozgova1

Соломия - третья и самая младшая из дочерей Елены Мозговой. Она вместе с мамой и папой, украинским певцом Девидом Аксельродом (настоящее имя - Владимир Ткаченко), живет в Украине. Соля проявляет художественный талант, и ее картины уже стали неотъемлемой частью блогов звездной мамы, а также ее неизменным поводом для материнской гордости.

Елена Мозговая с дочерью Соломией / instagram.com/olenamozgova1

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Кто такая Елена Мозговая? Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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