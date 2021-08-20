Mozgi презентовала украиноязычный сингл Ой, мама к 30-летию независимости Украины

Mozgi / instagram.com/mozgiband

Украинская группа Mozgi продолжает удивлять, и накануне Дня Независимости Украины выпустили украиноязычную песню. Это была неожиданность для фанатов, но любители эпатажа и острых ощущений отлично отреагировали на креатив Потапа, Позитива и Дяди Вади.

Музыканты же объяснили в Instagram, что они решили переосмыслить украинское народное творчество так, чтобы получилось нечто новое и необычное.

"Мы же обещали удивлять! Поэтому переосмыслили украинское народное творчество, которое богато песнями, посвященными маме, на современный лад. Открываем новую украиноязычную страницу в своей музыке накануне 30-летия независимости Украины", - говорят музыканты.

"Да, мы уже взрослые ребята и наши мамы нам уже ничего не запрещают. И выглядим мы, как охрана клуба, но ведь обращение к маме, к сестре, к стране – это в нашем подсознании! Поэтому "мама отпусти, а потом не ругай" – это актуалочка для каждого", – отметил Потап на личной странице в Instagram.

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Артисты и раньше выпускали украиноязычные песни – в частности 999 и День рождения.

Кстати в комментариях много людей пишут на украинском языке.

"Уже в моєму плейлисті. Танцюю)", "Нарешті дочекались! Це тепер моя улюблена пісня!!!", "Пісня чудова", "З прем'єрою, дуже класно!!!", - пишут в комментариях.

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