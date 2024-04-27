"Моя Нана": Ефросинина трогательно встретила взрослую дочь

Маша Ефросинина очень редко показывает свою дочку Нану.

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Маша Ефросинина поехала на долгожданную встречу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Легендарная украинская телеведущая, блогерша и светская львица Маша Ефросинина показала свою взрослую дочь Нану.

Ефросинина выложила ролик в Instagram, где показала, как встречает свою дочку после долгой разлуки. Девушка Нана уже взрослый человек и не любит публичности. Именно поэтому Ефросинина не показывает лицо девушки и ее фото в своих социальных сетях.

До этого в сториз, ведущая заинтриговала странным сообщением. В частности, она поделилась, что едет на свидание к человеку, которого любит.

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Маша Ефросинина едет на свидание к дочери / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Маша Ефросинина встретилась с дочкой / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Маша Ефросинина встретилась с дочкой / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Маша Ефросинина - последние новости по теме

Отметим, недавно Маша Ефросинина решила прокомментировать свое скандальное интервью с певицей Кристиной Соловий. Ефросинина отмечает, что, во-первых, интервью с Соловей было "слишком эмоциональным".

А также блогер Александр Волошин сказал, как он лично к Маше Ефросининой относится. Он заявил, что Ефросинина не вызывает у него доверия, поскольку, "лицемерная и часто паразитирует на популизме".

Ранее Маша Ефросинина призналась, как обманывает окружающихсвоим образом идеальной деятельницы, которая держит свою жизнь под строжайшим контролем.

Также Ефросинина рассказала про постельные отношения с мужемТимуром Хромаевым, у которого, по словам ведущей, и сейчас очень много женщин.

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