Москву атаковал беспилотник "от Ани Лорак"

В сети появились фото летательного аппарата с запиской от украинской певицы-предательницы Ани Лорак.

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В сети появились фото беспилотника "от Лорак"/ скриншот

Утренняя атака беспилотников на террористическую Москву имела неожиданную особенность. В частности, по информации пропагандистских телеграмм-каналов, на одном из дронов было послание от украинской певицы-предательницы Ани Лорак.

На корпусе одного из беспилотников было написано, что дрон - специальный "подарок" от Ани Лорак. Надпись гласила: "Ани Лорак. Фонд мести".

Террористический канал "Shot", который якобы опубликовал фото, молниеносно открестился от него и обвинил украинца Алексея Гончаренко в "вбросе". В комментариях началась настоящая вакханалия. В основном, завывания "великого народа" касались того, что "Лорак с Россией" и чтоукраинцам "нужно мстить".

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На фото - версия падения беспилотника от Ани Лорак от российского пропагандистского канала:

Беспилотник от Ани Лорак / Фото Shot

Напомним, ранее украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев заявил, что навсегда закрыл своей сердце для Лорак и ей подобных, а также воспользовался случаем и обратился к певице в надежде, что она услышит его слова.

Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

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