Моргенштерн собрался с концертами в Украину: в СБУ разъяснили ситуацию

В Службе безопасности Украины еще раз напомнили о запрете выступлений Моргенштерна на территории нашей страны.
Скандальный российский певец Моргенштерн до сих пор создает угрозу нацбезопасности Украины и ему запрещено посещать Украину.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены, пишет РБК Украина.
В ведомстве уточнили, что лингвистическая экспертиза подтвердила, что в творчестве Моргенштерна пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Напомним, рэп-исполнитель Моргенштерн, который с 29 апреля 2021 года находится в списке людей, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, собрался в Украину с концертами. Билеты уже начали продавать на сайте Контрамарка. Всего планируется три выступления - в Киеве, Харькове и Запорожье. Концерты назначены на ноябрь этого года.
Ранее мы писали, что российский рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн подал в Окружной административный суд Киева иск против Службы безопасности Украины. Причиной этого стало внесение его в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.