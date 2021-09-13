Моргенштерн собрался с концертами в Украину: в СБУ разъяснили ситуацию

Исполнитель намерен дать 3 концерта в Украине / скриншот

Скандальный российский певец Моргенштерн до сих пор создает угрозу нацбезопасности Украины и ему запрещено посещать Украину.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены, пишет РБК Украина .

В ведомстве уточнили, что лингвистическая экспертиза подтвердила, что в творчестве Моргенштерна пропагандируется культ насилия и жестокости, распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Напомним, рэп-исполнитель Моргенштерн, который с 29 апреля 2021 года находится в списке людей, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, собрался в Украину с концертами. Билеты уже начали продавать на сайте Контрамарка. Всего планируется три выступления - в Киеве, Харькове и Запорожье. Концерты назначены на ноябрь этого года.

Билеты не концерт Моргенштерна до сих пор в продаже / kontramarka.ua